В России призвали вывести жилищный надзор на федеральный уровень
Жители годами бьются в судах, чтобы оспорить поддельные протоколы собраний, а тем временем управляющие компании захватывают самые привлекательные дома, сказал в пресс-центре НСН Константин Крохин.
Проблема фальсификаций в управлении многоквартирными домами остается острой: доказать подделку протокола можно только в суде, а сам процесс отнимает у собственников годы и значительные средства, заявил в пресс-центре НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
«Это не системная проблема. Не все правонарушения, связанные с подделкой подписей, доходят до суда. Чтобы оспорить такое нарушение, нужно потратить время и деньги, пройти судебную процедуру. Хорошо сохранившиеся дома — лакомый кусок для управляющих компаний, которые расширяют свою территорию. Хороших домов не так много — примерно 5%, плюс еще новостройки — около 10%. Установить факт подделки может только суд. Основной нарушитель, который подделывает протоколы, — местная власть. Мы считаем, что в тех домах, где люди фактически не участвуют в голосовании (а это порядка 85% советского жилого фонда), вопрос управления общим имуществом стоит вернуть государству. Жилищный надзор необходимо усилить и сделать федеральным — он не должен оставаться местным, как сегодня. Нужно развивать административную юстицию: административные дела рассматриваются в течение 30 дней. Не стоит загонять людей на два‑три года в суды — нужно наделить административные органы полномочиями проводить проверки. Есть собственники, которые хотят участвовать в голосовании: они голосуют и просят не вмешиваться в их решения», — сказал собеседник НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила в пресс-центре НСН, что борьба с фальсификациями решений собственников и повышение прозрачности управления многоквартирными домами остаются одними из ключевых задач в сфере ЖКХ.
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