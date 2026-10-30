В России призвали вывести жилищный надзор на федеральный уровень

Проблема фальсификаций в управлении многоквартирными домами остается острой: доказать подделку протокола можно только в суде, а сам процесс отнимает у собственников годы и значительные средства, заявил в пресс-центре НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.