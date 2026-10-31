«Сотни часов трэша»: GTA 6 станет крупнейшим игровым релизом десятилетия
От шестого эпизода культовой игры ждут рекордных продаж.
Компания Take-Two Interactive, владеющая студией Rockstar Games, готовится к выходу видеоигры «Grand Theft Auto 6». Известно, что от ее успеха во многом будут зависеть финансовые результаты издателя в ближайшие годы. За несколько дней до релиза руководство представит новый финотчет, который окажется последней возможностью публично прокомментировать перспективы игры до ее появления на рынке.
КРУПНЕЙШИЙ РЕЛИЗ
Отчет за второй квартал 2027 финансового года Take-Two опубликует уже 9 ноября. Презентация состоится всего за десять дней до запланированного выхода GTA 6. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения о подготовке к запуску, предварительном спросе и планах компании на развитие франшизы.
Релиз продолжения игры состоится 19 ноября 2026 года, пишет «Газета.Ru». Предзагрузка цифровых копий должна начаться 12 ноября. При этом предзаказы на игру открылись еще 25 июня.
Гендиректор Take-Two Штраус Зельник назвал количество предварительных заказов GTA 6 беспрецедентным. По его словам, интерес к игре оказался исключительно высоким. Так, в предыдущих финансовых прогнозах компания рассчитывала получить в 2027 финансовом году $8-$8,2 млрд чистых поступлений от продаж игр и дополнительных услуг. Одним из главных факторов такого роста должен стать именно запуск шестой серии GTA.
Зельник также говорил, что ажиотаж вокруг игры превзошел ожидания. Он рассказал, что уровень предзаказов можно назвать крайне впечатляющим, передает Variety. Однако для Take-Two значение новой игры не ограничивается стартовыми продажами, пишет «Кinonews.ru».
При этом не менее важным направлением станет и развитие многопользовательской составляющей и следующей версии GTA Online. Отмечается, что именно внутриигровые покупки и дополнительный контент могут обеспечить компании стабильный доход на протяжении многих лет после выхода игры.
Масштаб ожиданий подтверждают и аналитики. Так, в Bank of America считают, что запуск шестой серии культовой игры может существенно увеличить долгосрочную прибыль, особенно если новая онлайн-платформа повторит коммерческий успех предшественницы.
По итогам предзаказов GTA 6 полностью окупила свой рекордный бюджет в $2 млрд. Разработчики вышли в плюс еще до официального релиза новинки, пишет РБК.
Руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов в беседе с НСН говорил, что GTA 6 выйдет на ПК примерно через год после релиза на консолях, и за это время ПК-версию успеют доработать более интересными настройками.
«ПК никогда не был неважно платформой для Take-Two, потому что это уже традиция, что каждая новая часть GTA всегда выходила сначала на консолях, потом на ПК. Совершенно точно с шестой частью будет то же самое. ПК — это большая платформа, у нее большая аудитория, и никто от нее отказываться по доброй воле не будет. Разница по времени выхода игры на консоли и на ПК — по-разному. Но у GTA практика показывала, что у Take-Two обычно разница была год», - уточнил он.
ЧЕМ ЗАЦЕПИТ GTA 6?
Релиза GTA 6 фанаты ждали долгих 13 лет. Действие новой серии игры развернется в современном Вайс-Сити и вымышленном штате Леонида. Главные герои окажутся втянутыми в криминальный конфликт после ограбления, которое пойдет не по плану.
Предыдущая часть GTA разошлась тиражом более 230 млн копий. Поэтому от шестой части ждут не просто успешного старта, а появления нового многолетнего хита, который определит развитие игровой индустрии на годы вперед.
Стандартное издание GTA 6 стоит $79,99, а Ultimate Edition — $99,99, пишет «Газета.Ru». В обычное издание входит сама игра, а Ultimate Edition содержит дополнительный контент для истории персонажей: автомобили, оружие, одежду, варианты оформления и несколько связанных с игровым миром объектов. При этом владельцы стандартной версии смогут отдельно приобрести апгрейд.
Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в разговоре с НСН подчеркнул, что презентация новой части GTA показала, что разработчики не зря вложили в проект миллиард долларов, а фанатов игры ждут десятки часов погружения в мир «трэша и угара».
«Понятно, куда был вложен миллиард долларов, который потратили разработчики на создание игры. Это самый дорогой медийный проект, который был когда-то придуман в истории человечества. Это большая сатира на то, что происходит сейчас и в США, и во всем остальном мире. Главные герои — нехорошие люди, они пытаются каким-то образом найти деньги на территории современной Америки. Это игра для взрослых людей, уже понимающих, что все это пародия и в каком-то смысле комедия. Но она заставит нас несколько сотен часов пребывать в мире, как бы сказали современные подростки, угара и трэша. Предзаказы на игру позволили ей заработать 3 млрд (долларов – прим. НСН), что больше, чем любой фильм, который был снят Голливудом, Marvel и всеми остальными киностудиями мира», - отметил он.
До этого Михаил Пименов рассказал НСН, что GTA 6 для ПК доработают по сравнению с релизом на консолях, и в игре появятся более интересные настройки.
«В GTA 5 гораздо больше графических настроек в ПК-версии. Плюс там были графические доработки. На топовых ПК игра выглядела заметно лучше, чем на консолях сразу после релиза там. По-моему, на ПК появился вид от первого лица, и под это кучу всего переработали, хотя изначально он там не предполагался. Плюс там поддерживаются разрешения выше, графические настройки поинтереснее. С шестой (частью – прим. НСН) скорее всего будет так же, например, полноценный рейтрейсинг», - добавил представитель Geltek Cyber Team.
Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что, если половина сотрудников офиса ради какого-то важного для них события, в частности для релиза GTA 6, решит одновременно уйти в отпуск или взять отгулы, то по закону работодатель вправе им в этом отказать.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посольство США в Москве предупредило об угрозе ЧП с жертвами в «Царицыно»
- Собчак призвала власти Латвии объяснить запрет на въезд
- Кинотеатры отказываются показывать «Новые похождения Клиффа Бута»
- «Сотни часов трэша»: GTA 6 станет крупнейшим игровым релизом десятилетия
- GTA VI может стать крупнейшим игровым релизом десятилетия
- В РФ продлили запрет на экспорт дизеля для производителей до 31 января 2027 года
- В Варшаве во время протестов задержали мужчину в балаклаве и с ножом
- В ОП предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков
- Германия или США? Кто стоит за госпереворотом в Польше
- Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры