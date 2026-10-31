КРУПНЕЙШИЙ РЕЛИЗ

Отчет за второй квартал 2027 финансового года Take-Two опубликует уже 9 ноября. Презентация состоится всего за десять дней до запланированного выхода GTA 6. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения о подготовке к запуску, предварительном спросе и планах компании на развитие франшизы.

Релиз продолжения игры состоится 19 ноября 2026 года, пишет «Газета.Ru». Предзагрузка цифровых копий должна начаться 12 ноября. При этом предзаказы на игру открылись еще 25 июня.