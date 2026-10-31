Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в субботу сообщила, что Земля сейчас находится в возмущённой области космического пространства.
Учёные фиксируют увеличение параметров солнечного ветра. Наиболее заметное изменение — существенный рост температуры плазмы вблизи планеты: она поднялась примерно с 30 до 200 тысяч градусов.
Специалисты предполагают, что причиной изменений стал поток плазмы из корональной дыры — его поступление ожидалось минувшей ночью. При этом исследователей несколько настораживает сравнительно небольшой рост скорости солнечного ветра: обычно именно этот показатель служит главным признаком влияния корональных дыр. Однако ситуация может ещё измениться. Сама корональная дыра имеет значительные размеры и отчётливо видна на снимках, поэтому её влияние на космическую погоду, вероятно, сохранится ещё в течение двух-трёх суток.
При этом вспышечная активность Солнца остаётся крайне низкой: за последние трое суток не было зафиксировано ни одной вспышки, и предпосылок к её росту пока не наблюдается.
У России и США уже сейчас есть совместные проекты в космосе, один из них связан с планами по сведению с орбиты МКС, рассказал ранее НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
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