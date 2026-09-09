Российские судьи уже распределяют игровое и цифровое имущество, поэтому под раздел при разводе могут попасть и «скины» в компьютерных играх, рассказал НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

«Скин» в видеоиграх — это цифровой костюм для персонажа, оружия или транспорта. Он меняет внешний вид игрового объекта, но никак не влияет на его характеристики. «Скины» из компьютерной игры Counter-Strike могут поделить при разводе. Суд может учитывать и другие игровые активы — бустеры, лутбоксы и дополнения, если супруги покупали их на общие деньги. Об этом напоминает информационное агентство «Камчатка-Информ». Трунов подтвердил такую практику.