Игровые алименты: Как поделить имущество в компьютерных играх
Суд может доказать принадлежность цифровых активов и присудить половину другому супругу, заявил НСН Игорь Трунов.
Российские судьи уже распределяют игровое и цифровое имущество, поэтому под раздел при разводе могут попасть и «скины» в компьютерных играх, рассказал НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
«Скин» в видеоиграх — это цифровой костюм для персонажа, оружия или транспорта. Он меняет внешний вид игрового объекта, но никак не влияет на его характеристики. «Скины» из компьютерной игры Counter-Strike могут поделить при разводе. Суд может учитывать и другие игровые активы — бустеры, лутбоксы и дополнения, если супруги покупали их на общие деньги. Об этом напоминает информационное агентство «Камчатка-Информ». Трунов подтвердил такую практику.
«Такой спор находится на стыке семейного, гражданского и цифрового права. Суду сначала придётся ответить на принципиальный вопрос: что именно представляет собой “скин”. Затем доказывается принадлежность аккаунта по совокупности доказательств: на чьи телефон и электронную почту он зарегистрирован, кто фактически им пользовался, с каких банковских карт или электронных кошельков оплачивались покупки, какова история платежей и операций. Сохранять абсолютно каждый чек не обязательно. Но здесь не менее важный вопрос — за какие деньги приобретались игровые активы? Верховный Суд исходит из того, что решающими являются источник средств и время приобретения имущества, а не только формальная регистрация на одного из супругов. В судебной практике уже встречались случаи, когда учитывалась стоимость виртуальных активов и одному супругу присуждалась половина стоимости», — отметил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая объяснила НСН, как в России удалось взыскать рекордные долги по алиментам.
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