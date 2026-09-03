Психолог дала совет, как вести себя с близкими-геймерами
Психолог Екатерина Каталина в эфире НСН предостерегла от обесценивания увлечений близкого человека и предложила конструктивные способы взаимодействия.
Психолог Екатерина Каталина объяснила НСН, что почему массовый ажиотаж вокруг релиза видеоигры не стоит считать признаком патологии.
Сотрудники компаний в США и других странах массово оформляют отгулы и отпуска, чтобы без перерывов играть в Grand Theft Auto VI сразу после выхода игры 19 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal. Релиз GTA VI неоднократно переносили, в общей сложности более чем на год. Предыдущая часть серии заработала $1 млрд за первые три дня, а суммарные продажи франшизы превысили 475 млн копий. Каталина сравнила увлечение играми с другими формами фанатского поведения.
«Ситуацию, когда люди массово берут отпуска ради выхода видеоигры, стоит рассматривать не как медицинскую проблему, а как масштабный культурный феномен. Мы не считаем странным, если футбольный болельщик берёт отгул, чтобы улететь на финал чемпионата мира, или если любитель кино отправляется на ночной показ долгожданного блокбастера. Видеоигры в 2026 году — это такая же часть массовой культуры. Эту конкретную игру многие ждали более десяти лет: она стала частью культурного кода целого поколения. Желание "пропасть из мира" на несколько дней, чтобы изучить детально проработанную виртуальную реальность, — это понятный способ разрядки и форма современного цифрового туризма», — сказала собеседница НСН.
По её словам, умение вписать хобби в общий распорядок — показатель зрелости и самодисциплины, тогда как утрата контроля над импульсами и пренебрежение базовыми потребностями — повод для серьёзного внимания.
«Другое дело, если в жизни конкретного человека видеоигра начинает занимать первое место и становится чрезмерно значимой. Если человек заранее планирует отпуск, завершает рабочие дела и организует своё время так, чтобы хобби не навредило карьере, — это как раз признак высокого самоконтроля и ответственности. Человек управляет своей жизнью, чтобы выделить время на удовольствие. О проблеме стоит говорить тогда, когда человек не может контролировать импульс: прогуливает работу без предупреждения, забывает о гигиене, еде и сне в течение долгого времени, тратит на игру последние деньги, предназначенные для жизни», — отметила психолог.
Каталина предостерегла от обесценивания увлечений близкого человека и предложила конструктивные способы взаимодействия.
«Главный совет близким — не обесценивать. Фразы в духе "это всего лишь картинки" или "ты тратишь время на ерунду" вызывают только агрессию и желание закрыться. Если ваш ребёнок или партнёр ждал эту игру годами, признайте значимость момента. Договоритесь заранее: "Окей, ты можешь провести эти три дня в игре практически без ограничений, но при условии, что до этого ты закроешь долги по учёбе и поможешь мне с домашними делами". Когда у геймера есть „официальное разрешение“ от семьи, уровень фоновой тревоги и агрессии снижается. Вместо того чтобы вытаскивать человека из‑за компьютера силой, принесите ему чай или перекус. Спросите: "Ну как там графика? Что интересного произошло?" Это сохранит эмоциональную связь», — добавила эксперт.
Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин сказал НСН, что если половина сотрудников офиса ради какого-то важного для них события решит одновременно уйти в отпуск или взять отгулы, то по закону работодатель вправе им в этом отказать.
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