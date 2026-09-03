Психолог дала совет, как вести себя с близкими-геймерами

Сотрудники компаний в США и других странах массово оформляют отгулы и отпуска, чтобы без перерывов играть в Grand Theft Auto VI сразу после выхода игры 19 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal. Релиз GTA VI неоднократно переносили, в общей сложности более чем на год. Предыдущая часть серии заработала $1 млрд за первые три дня, а суммарные продажи франшизы превысили 475 млн копий. Каталина сравнила увлечение играми с другими формами фанатского поведения.

«Ситуацию, когда люди массово берут отпуска ради выхода видеоигры, стоит рассматривать не как медицинскую проблему, а как масштабный культурный феномен. Мы не считаем странным, если футбольный болельщик берёт отгул, чтобы улететь на финал чемпионата мира, или если любитель кино отправляется на ночной показ долгожданного блокбастера. Видеоигры в 2026 году — это такая же часть массовой культуры. Эту конкретную игру многие ждали более десяти лет: она стала частью культурного кода целого поколения. Желание "пропасть из мира" на несколько дней, чтобы изучить детально проработанную виртуальную реальность, — это понятный способ разрядки и форма современного цифрового туризма», — сказала собеседница НСН.