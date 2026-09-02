«Сейчас нужны специалисты технические и прикладные. Это сеньоры, ребята с высоким уровнем навыков. Это, как обычно, и гейм-дизайнеры, и более узкопрофильные, например, level-дизайнеры, программисты. На самом деле, лучше всего начинать с профильного образования и с работы в какой-то большой компании. Желательно даже, если не особо высокий уровень навыков, с низких позиций и дальше постепенно вникать в процессы внутри больших проектов. Если мы говорим о профильном образовании, то там уже больше история про систематизацию накопленных знаний и возможность сразу попасть в сферу индустрии: познакомиться и с конференциями, и быть среди специалистов. Это позволит избежать самых простых ошибок и быстро вникнуть в то, как разрабатываются игры», — рассказал Пименов.

Также собеседник НСН раскрыл, какие профессии в игровой индустрии будут востребованы в ближайшем будущем.

«Будут востребованы те, кто работает именно с нейросетями, кто может генерировать контент и умеет работать с промптами. То есть, по сути, промпт-инженеры и те, кто умеет хорошо использовать нейронные сети, потому что это экономит время и снижает затраты на проект», — подытожил он.

Ранее в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России заявили НСН, что исторический прорыв российских команд на главном турнире года по Dota 2 стал не просто спортивной новостью — он показал масштаб развития отечественной киберспортивной школы.

