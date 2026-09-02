Промпт-инженеры и level-дизайнеры: С чего начать карьеру в игровой индустрии
Михаил Пименов раскрыл НСН, что лучше всего начать карьеру в гейм-индустрии с профильного образования и опыта работы в крупной компании.
Игровой индустрии сейчас очень нужны гейм-дизайнеры, level-дизайнеры и программисты, а уже совсем скоро нарасхват будут те, кто работает с нейросетями. Об этом НСН рассказал руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Москва уверенно набирает обороты в мире геймдева — индустрии создания видеоигр. Так, в столице сегодня работает больше 260 компаний, связанных с играми, пишет RG.RU. Таким образом московские студии генерируют больше половины всей выручки этой отрасли в стране. Как отметили в Московском кластере видеоигр и анимации, сегодня геймдев — это целая вселенная возможностей, где нужны самые разные специалисты.
«Сейчас нужны специалисты технические и прикладные. Это сеньоры, ребята с высоким уровнем навыков. Это, как обычно, и гейм-дизайнеры, и более узкопрофильные, например, level-дизайнеры, программисты. На самом деле, лучше всего начинать с профильного образования и с работы в какой-то большой компании. Желательно даже, если не особо высокий уровень навыков, с низких позиций и дальше постепенно вникать в процессы внутри больших проектов. Если мы говорим о профильном образовании, то там уже больше история про систематизацию накопленных знаний и возможность сразу попасть в сферу индустрии: познакомиться и с конференциями, и быть среди специалистов. Это позволит избежать самых простых ошибок и быстро вникнуть в то, как разрабатываются игры», — рассказал Пименов.
Также собеседник НСН раскрыл, какие профессии в игровой индустрии будут востребованы в ближайшем будущем.
«Будут востребованы те, кто работает именно с нейросетями, кто может генерировать контент и умеет работать с промптами. То есть, по сути, промпт-инженеры и те, кто умеет хорошо использовать нейронные сети, потому что это экономит время и снижает затраты на проект», — подытожил он.
Ранее в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России заявили НСН, что исторический прорыв российских команд на главном турнире года по Dota 2 стал не просто спортивной новостью — он показал масштаб развития отечественной киберспортивной школы.
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