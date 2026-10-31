Стало известно, кто фактически руководит Конституционным судом Польши

В субботу Корвин‑Петровская выпустила распоряжение, в котором заявила, что руководит работой Конституционного трибунала — в связи с отстранением от обязанностей судьи Богдана Свенчковского (в том числе от должности председателя суда) и судьи Бартломея Соханьского (в том числе от поста заместителя председателя). Этим же документом она аннулировала все ранее выданные судом доверенности.

Обострение кризиса связано с действиями нынешних властей Польши во главе с премьер‑министром Дональдом Туском. Они предприняли попытку отстранить Свенчковского и Соханьского от исполнения обязанностей. Министр юстиции и генеральный прокурор страны Вальдемар Журек инициировал вопрос о снятии с них неприкосновенности — с целью последующего привлечения к уголовной ответственности по обвинению в препятствовании правосудию.

Ещё в пятницу на сайте Конституционного суда появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей Свенчковским и Соханьским — СМИ связывают это решение с действиями Корвин‑Петровской. При этом ситуация остаётся противоречивой: на официальной странице суда в соцсети X опубликовано заявление о якобы незаконном захвате сайта учреждения. В сообщении подчёркивается, что Свенчковский по‑прежнему является председателем суда, а у Корвин‑Петровской нет соответствующих полномочий, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

