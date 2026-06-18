Российские пользователи смогут в полной мере оценить новую часть GTA VI, так как есть множество путей для покупки игры в России. Об этом НСН заявил руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Rockstar Games откроет предзаказы GTA VI с 25 июня. Компания также презентовала официальную обложку игры. Новый экшен в открытом мире можно будет предзаказать и в PlayStation Store, и Microsoft Store, а также в розничных сетях. По мнению Пименова, оценить новую игру смогут и российские пользователи.

«Никто не отменял того, что диски все еще работают в России. Диски с GTA VI еще появятся в продаже, я более чем уверен. Это может быть неофициальный импорт, но не думаю, что будут какие-то проблемы. Опять-таки есть альтсторы, есть различные способы оплаты на площадках, но это будет уже спустя довольно большое время, когда игра появится на других платформах. Сначала она выходит на PS5, там никаких проблем с приобретением дисков не будет. Также она сразу выходит на Xbox Series. Диски тоже, скорее всего, появятся сразу после релиза. Также можно сменить регион у аккаунта, так аккаунт тоже пополняется обходными путями», — сказал Пименов.