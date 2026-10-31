В РФ продлили запрет на экспорт дизеля для производителей до 31 января 2027 года

Власти РФ продлили запрет на экспорт дизельного топлива производителями — он будет действовать до 31 января 2027 года. Об этом сообщила пресс‑служба правительства.

Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца января

Ограничения распространяются на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые непосредственно производителями. Цель меры — сохранить стабильность на внутреннем топливном рынке страны.

Ранее, 18 октября, вице‑премьер Александр Новак отмечал, что на российском рынке дизельного топлива наблюдается профицит, и потому есть потребность в его поставках за рубеж. По данным Новака, ежемесячное потребление дизтоплива в России составляет порядка 3,5–4 миллионов тонн, а объём поставок на мировой рынок достигает 3,5 миллиона тонн. Вице‑премьер также напомнил, что до введения запрета в июле текущего года Россия активно экспортировала топливо, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sipa USA/ТАСС
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