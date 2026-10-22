Космический переход: На что переключатся геймеры после закрытия BioWare
Михаил Пименов заявил НСН, что геймерам стоит обратить внимание на «The Expanse», «Cyberpunk 2077» и «The Outer Worlds».
Игра Mass Effect уже стала культовой и вошла в историю, но сегодня геймерам грех жаловаться на дефицит игр, включая космические история, заявил НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Студия Electronic Arts (EA) 21 октября объявила о закрытии студии BioWare, которая создала игры Baldur’s Gate и Dragon Age. В официальном письме об этом сообщили операционный директор EA Дэвид Тинсон и директор по студиям Кэм Вебер. Решение затронуло и главный проект студии: EA отказалась от продолжения разработки новой части игры Mass Effect, которая находилась на ранней стадии.
«Серия Mass Effect довольно легендарная, у нее вышло несколько частей, очень большая фанатская база. Однако если посмотреть на последние игры, которые выходили, очень разные были мнения у фанатов. Реакция на закрытие довольное тяжелая, сам факт для многих неожиданным оказался. Но то, что с самой серией все идет плохо, не секрет для многих. Эту игру можно назвать масштабной, она уже вошла в историю, особенно первые части. Dragon Age последний получил неплохие оценки критиков, но не стал очень успешным. Поэтому провалы у студии тоже бывали. Еще у них была серия по «Звездным войнам», она тоже была довольно успешной, но было это довольно давно», — отметил он.
Он также раскрыл, на что переключатся фанаты после закрытия студии.
«Понятное дело, что в ближайшее время все будут смотреть, что там с GTA 6, так как все ждут. Если смотреть на космооперы, планируется ремейк по «Knights of the Old Republic». Если говорим о больших проектах, есть еще «The Expanse», «Cyberpunk 2077» и «The Outer Worlds». Я бы на эти игры советовал бы обратить внимание, прохождение занимает большое количество часов, много активностей интересных», — добавил собеседник НСН.
Демократизация разработки игр — палка о двух концах: с одной стороны, порог входа стал ниже, и это даёт шанс независимым авторам, с другой — витрины магазинов переполнены, а конкуренция за внимание пользователя растёт, сказала НСН исполнительный директор ИГРОПРОМ Юлия Тишина.
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