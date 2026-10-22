Игра Mass Effect уже стала культовой и вошла в историю, но сегодня геймерам грех жаловаться на дефицит игр, включая космические история, заявил НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Студия Electronic Arts (EA) 21 октября объявила о закрытии студии BioWare, которая создала игры Baldur’s Gate и Dragon Age. В официальном письме об этом сообщили операционный директор EA Дэвид Тинсон и директор по студиям Кэм Вебер. Решение затронуло и главный проект студии: EA отказалась от продолжения разработки новой части игры Mass Effect, которая находилась на ранней стадии.