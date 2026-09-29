По её словам, размер вложений в прототип инди-игры сократился в два раза за последние несколько лет.

«Разница в затратах наиболее ощутима именно на этапе вертикального среза и проверки гипотез. Если несколько лет назад на базовый прототип инди-игры требовалась команда из четырех-шести человек, несколько месяцев работы и бюджет порядка 1,5-3 миллиона рублей, то сегодня аналогичный черновой билд один-два специалиста с помощью нейросетей могут подготовить за полтора-два месяца, уложившись в 400-800 тысяч рублей. Экономия на стартовом этапе составляет два раза. Впрочем, на этапе финального продакшена и маркетинга затраты остаются высокими, поскольку доведение проекта до коммерческого релиза по-прежнему требует колоссального объема ручного труда», — добавила эксперт.

Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов сказал НСН, что игровой индустрии сейчас очень нужны гейм-дизайнеры, level-дизайнеры и программисты, а уже совсем скоро нарасхват будут те, кто работает с нейросетями.

