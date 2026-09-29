«До миллиона рублей!»: Как ИИ удешевил создание видеоигр
Искусственный интеллект удешевил разработку прототипа инди-игр, однако финальные продакшн и маркетинг по-прежнему требуют колоссального объема ручного труда, сказала НСН Юлия Тишина.
Сегодня собрать прототип инди-игр можно за 400-800 тысяч рублей, когда как несколько лет назад для этого потребовалось бы 1,5-3 миллиона рублей, сказала НСН исполнительный директор ИГРОПРОМ Юлия Тишина.
Число компаний и ИП, специализирующихся на создании видеоигр, за январь-август выросло на 59,2%. Участники рынка объемом 208 млрд руб. отмечают, что порог входа в разработку снизился за счет массового распространения нейросетей. Это, а также наличие юрлица как условие получения господдержки способствует росту числа новых издателей, пишет «Коммерсант». Тишина рассказала, где ИИ действительно экономит время, а где без опытного геймдизайнера и ведущего инженера не обойтись.
«Собрать рабочий прототип силами буквально пары человек сейчас абсолютно реально. Нейросети взяли на себя рутину: генерацию концепт-арта, текстур, драфтового кода, типовых интерфейсов, черновой озвучки и перевода текстов, на что раньше уходили недели работы профильных специалистов. Тем не менее без человека пока невозможно обойтись в геймдизайне — ИИ способен предложить набор правил, но не чувствует темп, баланс сложности, отклик управления и общее ощущение от игрового процесса. Кроме того, нейросети по-прежнему пасуют перед правильной анимацией, подготовкой моделей к интеграции в движок и сложной архитектурой систем, где машинный код без контроля ведущего инженера быстро накапливает критические ошибки», — сказала собеседница НСН.
По её словам, размер вложений в прототип инди-игры сократился в два раза за последние несколько лет.
«Разница в затратах наиболее ощутима именно на этапе вертикального среза и проверки гипотез. Если несколько лет назад на базовый прототип инди-игры требовалась команда из четырех-шести человек, несколько месяцев работы и бюджет порядка 1,5-3 миллиона рублей, то сегодня аналогичный черновой билд один-два специалиста с помощью нейросетей могут подготовить за полтора-два месяца, уложившись в 400-800 тысяч рублей. Экономия на стартовом этапе составляет два раза. Впрочем, на этапе финального продакшена и маркетинга затраты остаются высокими, поскольку доведение проекта до коммерческого релиза по-прежнему требует колоссального объема ручного труда», — добавила эксперт.
Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов сказал НСН, что игровой индустрии сейчас очень нужны гейм-дизайнеры, level-дизайнеры и программисты, а уже совсем скоро нарасхват будут те, кто работает с нейросетями.
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