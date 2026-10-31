Маркетплейсы назвали дату старта «черной пятницы»
Крупнейшая распродажа года — «чёрная пятница» — в этом году охватит ведущие российские маркетплейсы, сообщает РИА Новости.
В «М. Видео» акция начнётся 12 ноября — сразу по завершении распродажи 11.11, которая стартовала ранее. Об этом сообщил представитель торговой сети.
Ozon запустит «чёрную пятницу» 13 ноября, она продлится до 2 декабря. Предварительно маркетплейс проведёт распродажу 11.11: она открыта с 22 октября и завершится 12 ноября. В Ozon отметили, что в ноябрьских акциях уже согласились участвовать свыше 600 тысяч продавцов — это на 16 % больше, чем годом ранее. В компании прогнозируют дальнейший рост числа участников.
Wildberries запланировал «чёрную пятницу» на период с 16 по 30 ноября. В маркетплейсе рассчитывают на высокий интерес со стороны покупателей и заметный прирост продаж.
Позже всех к акции подключится «Яндекс Маркет»: там «чёрная пятница» предварительно намечена на 25–27 ноября и станет самой короткой среди площадок.
Дополнительные налоги могут привести к массовому закрытию пунктов выдачи заказов и росту цен, рассказал ранее НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
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