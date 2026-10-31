GTA VI может стать крупнейшим игровым релизом десятилетия

Накануне выхода игры компания представит очередной финансовый отчёт — это будет последняя публичная возможность для руководства прокомментировать ожидания от проекта до его появления в продаже. Документ по итогам второго квартала 2027 финансового года выйдет 9 ноября — всего за десять дней до намеченной даты релиза GTA VI. Инвесторы надеются узнать свежие детали о ходе подготовки к запуску, уровне предварительного спроса и дальнейших планах по развитию франшизы.

Глава Take‑Two Штраус Зельник ранее охарактеризовал объём предварительных заказов на GTA VI как беспрецедентный, подчеркнув необычайно высокий интерес к новинке. В своих прогнозах компания закладывала выручку в диапазоне 8–8,2 миллиарда долларов по итогам 2027 финансового года — значительную часть этой суммы должен обеспечить именно запуск шестой части GTA.

При этом долгосрочные перспективы для Take‑Two связаны не только с продажами самой игры. Большое значение имеет развитие многопользовательского режима и новой версии GTA Online. Доход от внутриигровых покупок и дополнительного контента способен поддерживать финансовые показатели компании на высоком уровне в течение многих лет после релиза.

Аналитики также придают запуску GTA VI исключительную важность. Эксперты Bank of America полагают, что игра может заметно укрепить долгосрочную прибыль издателя — особенно если новая онлайн‑платформа окажется столь же коммерчески успешной, как и её предшественница.

Стоит напомнить, что предыдущая часть серии была продана тиражом свыше 230 миллионов копий. Поэтому от GTA VI ждут не просто удачного старта, а статуса многолетнего хита, который задаст вектор развития всей игровой индустрии на долгое время.

Игра GTA 6 выйдет на ПК примерно через год после релиза на консолях, за это время ПК-версию успеют доработать более интересными настройками, при этом игру проще сначала выпускать на консолях, ведь на ПК больше вариантов ее оптимизации. Об этом в беседе с НСН ранее заявил руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

