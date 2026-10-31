В ОП предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

По мнению Рыбальченко, работающим бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуками, нужно ежегодно начислять максимальный пенсионный коэффициент — 10 баллов. Это позволит им параллельно формировать трудовой и страховой стаж, а также укреплять пенсионные права.

Для пенсионеров, которые помогают в воспитании внуков, общественник предлагает ввести надбавку к пенсионным выплатам — не менее 10 %. Кроме того, Рыбальченко выступил с идеей предоставить работающим бабушкам и дедушкам право на оплачиваемый двухнедельный отпуск по уходу за ребёнком: предполагается, что первую неделю отпуска должен компенсировать работодатель, а вторую — Социальный фонд России.

Действующее законодательство уже позволяет оформлять отпуск по уходу за ребёнком не только родителям, но и другим родственникам, в том числе бабушкам и дедушкам — при условии, что они фактически заботятся о малыше. Сейчас пенсионные коэффициенты за время ухода за ребёнком до полутора лет начисляются лишь одному из родителей: 1,8 балла — за первого ребёнка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и каждого последующего, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

