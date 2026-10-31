В Китае растет спрос на мясо и йогурты из России
В Китае заметно меняется структура спроса на российские товары — китайские потребители и бизнес всё чаще делают выбор в пользу качественной и уникальной продукции из РФ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Российско‑Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
По словам эксперта, особенно активно растёт интерес к продуктам питания глубокой переработки. Так, за девять месяцев 2026 года товарооборот агропродукции между Россией и Китаем увеличился более чем на 30 %. Если раньше основу экспорта составляли зерно и масло, то сейчас динамично растут поставки мяса и мясных продуктов, морепродуктов, йогуртов и кондитерских изделий.
Манкевич связывает эту тенденцию с ростом благосостояния среднего класса в КНР, а также с изменением потребительских привычек: в Китае усиливается внимание к здоровому образу жизни и правильному питанию. «Российские производители успешно занимают нишу качественных и „чистых“ продуктов питания», — отметил он.
Слова о востребованности российских брендов подтверждаются и на высоком уровне. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что товары под брендом «Сделано в России» доказали своё высокое качество. Виталий Манкевич подчеркнул, что это не просто дипломатическая формулировка, а отражение реальных рыночных сдвигов.
Помимо продуктов питания, растёт спрос и на российскую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Китайские потребители проявляют интерес к высокотехнологичным товарам и химической продукции. В структуре экспорта всё большую долю занимают продукты нефте‑ и газохимии, товары лесопереработки, а также промышленное оборудование российского производства.
Отдельно Манкевич отметил успехи в поставках продукции авиастроения, атомной отрасли и приборостроения. Примечательно, что даже в сегменте электроники российские, в частности московские, компании добиваются результатов на рынке Китая — страны, которая считается мировым лидером в этой сфере.
Помимо основных рынков сбыта российского алкоголя, сегодня отечественный товар активно поставляется в такое новое направление, как Индия, также возобновился экспорт водки в Малайзию и Лаос. Об этом НСН ранее заявил доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
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