Глава Take-Two назвал предзаказы GTA 6 беспрецедентными и поразительными
Штраус Зельник, возглавляющий Take‑Two Interactive, впервые высказался о старте предзаказов GTA 6 — об этом написало издание Variety. По словам руководителя, ажиотаж вокруг игры превзошёл ожидания: компания пока не в состоянии спрогнозировать, как столь высокий интерес скажется на объёмах продаж после выхода проекта.
В ходе разговора с инвесторами Зельник подчеркнул: уровень предзаказов можно назвать беспрецедентным и крайне впечатляющим.
Старт предзаказов GTA 6 состоялся 25 июня — через сутки после того, как студия Rockstar Games обнародовала цены на игру. Стоимость стандартного издания составила 79,99 доллара, расширенного — 99,99 доллара. В расширенную версию вошёл особый комплект внутриигровых предметов: транспорт, оружие, одежда и другой контент.
Зельник высоко оценил подход Rockstar к формированию цен. По его мнению, студия грамотно выстроила ценовую политику: оба варианта издания нашли отклик у аудитории и были встречены с большим энтузиазмом.
Кроме того, Take‑Two представила финансовые результаты за квартал, завершившийся 30 июня. Объём внутренних заказов (net bookings) достиг 1,39 млрд долларов, выручка — 1,53 млрд долларов. Значительную долю в этих показателях обеспечили игровые франшизы GTA и NBA 2K.
Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов сказал НСН, что российские пользователи смогут в полной мере оценить новую часть GTA VI, так как есть множество путей для покупки игры в России.
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