В ходе разговора с инвесторами Зельник подчеркнул: уровень предзаказов можно назвать беспрецедентным и крайне впечатляющим.



Старт предзаказов GTA 6 состоялся 25 июня — через сутки после того, как студия Rockstar Games обнародовала цены на игру. Стоимость стандартного издания составила 79,99 доллара, расширенного — 99,99 доллара. В расширенную версию вошёл особый комплект внутриигровых предметов: транспорт, оружие, одежда и другой контент.



Зельник высоко оценил подход Rockstar к формированию цен. По его мнению, студия грамотно выстроила ценовую политику: оба варианта издания нашли отклик у аудитории и были встречены с большим энтузиазмом.



Кроме того, Take‑Two представила финансовые результаты за квартал, завершившийся 30 июня. Объём внутренних заказов (net bookings) достиг 1,39 млрд долларов, выручка — 1,53 млрд долларов. Значительную долю в этих показателях обеспечили игровые франшизы GTA и NBA 2K.

Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов сказал НСН, что российские пользователи смогут в полной мере оценить новую часть GTA VI, так как есть множество путей для покупки игры в России.

