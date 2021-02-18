«Абсолютный тупик». Россию могут исключить из Совета Европы из-за Навального

Европейский суд по правам человека 16 февраля потребовал от России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, сославшись на угрозу для его жизни и здоровья.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила требование ЕСПЧ освободить оппозиционера Алексея Навального с требованием уплотнения квартир, описанного в повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Заявления ЕСПЧ можно расценивать как элемент давления на Россию, добавила она.

Министр юстиции Константин Чуйченко после публикации решения ЕСПЧ назвал его политическим, необоснованным, неправомерным и заведомо неисполнимым, «явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства». О том, что решение не будет исполнено, Минюст заявил еще накануне его публикации.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИД по вопросам прав человека и верховенства права Константин Долгов в эфире НСН заявил, что требование ЕСПЧ не может быть исполнено.

«Относительно этого решения уже был официальный комментарий Минюста, что выполнять его мы не будем. Не будем освобождать господина Навального, приговор которому вынес суд. Согласно поправкам к Конституции, у нас абсолютный приоритет российского законодательства перед решениями международных инстанций. Поэтому наш Минюст занял абсолютно правильную позицию», - сказал Долгов.

По мнению Долгова, отказ от выполнения требования ЕСПЧ не приведет к новым санкциям Евросоюза.

«ЕСПЧ - это не орган Евросоюза. Это орган Совета Европы. А Совет Европы никаких решений обязательного характера не принимает. Поэтому по линии Совета Европы опрокинуть решение российского суда не получится. Что касается Евросоюза, будут ли загонять отношения с Россией в абсолютный тупик или решат в пользу сохранения контактов – посмотрим», - пояснил сенатор.

Глава ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков в эфире НСН со своей стороны предположил, что Россия всё же удовлетворит требование ЕСПЧ.

«Почему вы решили, что Россия не подчинится? Я не разделяю эту позицию», - сказал Чиков.

Согласно статье 15 Конституции России, нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.