«Абсолютный тупик». Россию могут исключить из Совета Европы из-за Навального
ЕСПЧ потребовал освободить оппозиционера, но Россия не собирается выполнять это требование.
Европейский суд по правам человека 16 февраля потребовал от России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, сославшись на угрозу для его жизни и здоровья.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила требование ЕСПЧ освободить оппозиционера Алексея Навального с требованием уплотнения квартир, описанного в повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Заявления ЕСПЧ можно расценивать как элемент давления на Россию, добавила она.
Министр юстиции Константин Чуйченко после публикации решения ЕСПЧ назвал его политическим, необоснованным, неправомерным и заведомо неисполнимым, «явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства». О том, что решение не будет исполнено, Минюст заявил еще накануне его публикации.
Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИД по вопросам прав человека и верховенства права Константин Долгов в эфире НСН заявил, что требование ЕСПЧ не может быть исполнено.
«Относительно этого решения уже был официальный комментарий Минюста, что выполнять его мы не будем. Не будем освобождать господина Навального, приговор которому вынес суд. Согласно поправкам к Конституции, у нас абсолютный приоритет российского законодательства перед решениями международных инстанций. Поэтому наш Минюст занял абсолютно правильную позицию», - сказал Долгов.
По мнению Долгова, отказ от выполнения требования ЕСПЧ не приведет к новым санкциям Евросоюза.
«ЕСПЧ - это не орган Евросоюза. Это орган Совета Европы. А Совет Европы никаких решений обязательного характера не принимает. Поэтому по линии Совета Европы опрокинуть решение российского суда не получится. Что касается Евросоюза, будут ли загонять отношения с Россией в абсолютный тупик или решат в пользу сохранения контактов – посмотрим», - пояснил сенатор.
Глава ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков в эфире НСН со своей стороны предположил, что Россия всё же удовлетворит требование ЕСПЧ.
«Почему вы решили, что Россия не подчинится? Я не разделяю эту позицию», - сказал Чиков.
Согласно статье 15 Конституции России, нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Исполнять решения ЕСПЧ Россия обязалась при вступлении в Совет Европы.
Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску, который Навальный подал в ЕСПЧ с требованием принудить Россию к исполнению решения от 2017 года, признавшего несправедливым приговор оппозиционеру по делу «Ив Роше». Рассмотрение дела назначено на март.
Европейский суд пришел к выводу, что нахождение Навального в СИЗО угрожает его здоровью и жизни, учитывая попытку его отравления. Перед этим ЕСПЧ запросил и выслушал аргументы сторон — Россия утверждала, что Навальный находится в хорошо охраняемом помещении, имеет доступ к средствам связи и может встречаться с адвокатами, но оппозиционер настаивал на том, что не считает эти меры безопасности достаточными.
Тем временем сам Навальный сравнил свое пребывание в СИЗО «Матросская тишина» с космическим путешествием.
«У меня простая, спартанского вида каюта — железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши», — написал Навальный в Instagram.
Оппозиционер отметил, что отличие его камеры от космического корабля в том, что у него нет оружия в этом опасном приключении. Он добавил, что ему стоит сделать заточку из ложки.
Суббота накануне длинных праздников станет днем судов над Навальным — с утра суд рассмотрит апелляцию на решение отправить оппозиционера в колонию, а днем — вынесет приговор по делу о клевете на ветерана.
Глава МИД РФ Сергей Лавров всю эту неделю говорил о разрыве России с Европой. Несмотря на то, что прямых последствий у неисполнения решения ЕСПЧ может и не быть, конфликт России с Евросоюзом становится все серьезнее.
Прямых правовых механизмов, с помощью которых ЕСПЧ или Совет Европы мог бы принудить Россию исполнить решение, не существует. Навальный 5 февраля уже подал жалобу о неисполнении решений ЕСПЧ в комитет министров Совета Европы. Теперь комитет может возбудить в ЕСПЧ разбирательство о невыполнении российскими властями решений суда, и это исключительный случай.
Если эта процедура будет доведена до конца, но Россия не выполнит решение, страна может быть исключена из Совета Европы. В действительности власти могут эту угрозу не воспринимать всерьез, так как не так давно России вернули право голоса в ПАСЕ, хотя страна отказалась выполнять условия, которые для этого ранее были выставлены.
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