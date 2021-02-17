Захарова сравнила требование ЕСПЧ по Навальному с эпизодом повести «Собачье сердце»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального с требованием уплотнения квартир, описанного в повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Об этом сообщает РИА Новости.

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Захарова напомнила, что герой повести Швондер пришел к профессору Преображенскому, чтобы подселить к нему в квартиру новых жильцов, и этот эпизод сравнила требования освободить Навального. По мнению дипломата, ситуации демонстрируют сходный уровень "законности и правовой дискуссии".

Страсбургский суд во вторник 16 февраля призвал российское правительство освободить Навального, применив 39 статью своего регламента. Ранее в суде оппозиционеру заменили условный срок на реальное заключение по делу о мошенничестве.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ЛитератураМария ЗахароваАлексей Навальный
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