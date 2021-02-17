Навальный решил обзавестись заточкой в СИЗО

Оппозиционный политик, приговоренный к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше» и ожидающий суда по поданной его адвокатами апелляции, подчеркнул, что не мог отказаться от полета длиной в несколько лет, будучи фанатом фильмов и книг о космосе.

Навальный написал, что отличие его камеры от космического корабля в том, что у него нет оружия в этом опасном приключении.

«А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену», — пошутил он.

Апелляционный суд по делу Алексея Навального пройдет в субботу, 20 февраля, в Мосгорсуде.



