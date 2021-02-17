Навальный решил обзавестись заточкой в СИЗО

Политик Алексей Навальный сравнил свое пребывание в СИЗО «Матросская тишина» с космическим путешествием.

«Если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии. Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта — железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши», — написал Навальный в Instagram.

Оппозиционный политик, приговоренный к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше» и ожидающий суда по поданной его адвокатами апелляции, подчеркнул, что не мог отказаться от полета длиной в несколько лет, будучи фанатом фильмов и книг о космосе.

Навальный написал, что отличие его камеры от космического корабля в том, что у него нет оружия в этом опасном приключении.

«А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену», — пошутил он.

Апелляционный суд по делу Алексея Навального пройдет в субботу, 20 февраля, в Мосгорсуде.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СИЗОАлексей Навальный
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