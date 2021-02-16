Навального заподозрили в оскорблении судьи и прокурора
Прокурор Екатерина Фролова сегодня на заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, по которому проходит Алексей Навальный, попросила судью выделить новые материалы и проверить оппозиционного политика на оскорбление судьи и прокурора.
Сам Навальный не считает, что допустил какие-либо грубые высказывания в их адрес.
«Серьезно? Я был самым милым в этом процессе. Если вы считаете, что были какие-то оскорбления — скажите, какие» — заявил он.
Судья отправился в совещательную комнату для обсуждения просьбы прокурора.
В Бабушкинском суде Москве во вторник продолжился процесс над Навального по делу о клевете (статья 128.1 УК) на 94-летнего ветерана Игната Артеменко.
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