Навального заподозрили в оскорблении судьи и прокурора

Сам Навальный не считает, что допустил какие-либо грубые высказывания в их адрес.

«Серьезно? Я был самым милым в этом процессе. Если вы считаете, что были какие-то оскорбления — скажите, какие» — заявил он.

Судья отправился в совещательную комнату для обсуждения просьбы прокурора.

В Бабушкинском суде Москве во вторник продолжился процесс над Навального по делу о клевете (статья 128.1 УК) на 94-летнего ветерана Игната Артеменко.

