Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального неисполнимо

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко назвал требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального беспрецедентным вмешательством в деятельность судов суверенного государства. По словам главы Минюста, данное требование заведомо невозможно выполнить, поскольку для этого в российском законодательстве нет оснований.

Как подчеркнул Чуйченко, выполнение этого требования означало бы проявление избирательного подхода, что нарушает принцип верховенства закона.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ в Страсбурге направил требование российской стороне о немедленном освобождении из-под стражи оппозиционера на основании 39-го правила регламента суда. Как утверждет Михайлова, в соответствии со всеми международными договорами Москва обязана немедленно освободить Навального.

По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, федерального судьи в почетной отставке Галины Осокиной, речь идёт о так называемой обеспечительной мере, без рассмотрения дела по существу. Между тем, конвенция о правах человека не предусматривает обеспечительные меры. Осокина считает недопустимым такое вмешательство в судебную систему государства на политическом уровне.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный в 3,5 года колонии общего режима. Приговор был вынесен ещё в конце 2014 года, однако испытательный срок, который должен был закончиться в декабре 2019 года, был продлён до конца 2020 года.

