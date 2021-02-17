ЕСПЧ потребовал освобождения Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал немедленного освобождения оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова в беседе с РИА Новости.

Как пояснила Михайлова, ЕСПЧ воспользовался 39-м правилом своего регламента о применении обеспечительных мер. Они используются, если суд посчитает, что заявителю угрожает опасность, и обязательны к исполнению.