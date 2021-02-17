ЕСПЧ потребовал освобождения Навального
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал немедленного освобождения оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова в беседе с РИА Новости.
Как пояснила Михайлова, ЕСПЧ воспользовался 39-м правилом своего регламента о применении обеспечительных мер. Они используются, если суд посчитает, что заявителю угрожает опасность, и обязательны к исполнению.
Адвокат подчеркнула, что ЕСПЧ впервые принял подобное решение.
Накануне в российском Минюсте заявили, что Навальный не может быть освобожден по требованию Евросоюза в рамках обеспечительных мер по требованию. В ведомстве уточнили, что это стало бы грубым вмешательством в работу судебной системы РФ, отмечают Известия.
В феврале суд изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный, приговорив оппозиционера к 3,5 года заключения. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик отправится в колонию на 2 года и 8 месяцев, отмечает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Россияне будут видеть свои покупки в личных кабинетах на сайте ФНС
- ЕСПЧ потребовал освобождения Навального
- Дзюба занялся беттингом
- Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьёва
- Михалков предложил лишать российского гражданства за призывы к введению санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru