ЕСПЧ потребовал освобождения Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал немедленного освобождения оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова в беседе с РИА Новости.

Как пояснила Михайлова, ЕСПЧ воспользовался 39-м правилом своего регламента о применении обеспечительных мер. Они используются, если суд посчитает, что заявителю угрожает опасность, и обязательны к исполнению.

Минюст: Навального не освободят в случае требования ЕС в рамках обеспечительных мер

Адвокат подчеркнула, что ЕСПЧ впервые принял подобное решение.

Накануне в российском Минюсте заявили, что Навальный не может быть освобожден по требованию Евросоюза в рамках обеспечительных мер по требованию. В ведомстве уточнили, что это стало бы грубым вмешательством в работу судебной системы РФ, отмечают Известия.

В феврале суд изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный, приговорив оппозиционера к 3,5 года заключения. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик отправится в колонию на 2 года и 8 месяцев, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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