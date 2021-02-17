Захарова: Требование ЕСПЧ освободить Навального — давление на РФ
Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального можно расценивать как элемент давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно, что ЕСПЧ направил требование российской стороне о немедленном освобождении Навального на основании 39-го правила регламента суда. Как утверждает адвокат оппозиционера Ольга Михайлова, Москва в соответствии со всеми международными договорами обязана освободить политика.
Как отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 24», МИД также рассматривает требование ЕСПЧ как «элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны».
«Это все звенья одной цепи», — добавила дипломат.
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