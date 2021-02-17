Захарова: Требование ЕСПЧ освободить Навального — давление на РФ

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального можно расценивать как элемент давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ранее стало известно, что ЕСПЧ направил требование российской стороне о немедленном освобождении Навального на основании 39-го правила регламента суда. Как утверждает адвокат оппозиционера Ольга Михайлова, Москва в соответствии со всеми международными договорами обязана освободить политика.

Как отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 24», МИД также рассматривает требование ЕСПЧ как «элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны».

«Это все звенья одной цепи», — добавила дипломат.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ЕСПЧАлексей НавальныйМИД РФМария Захарова
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