Захарова: Требование ЕСПЧ освободить Навального — давление на РФ

Ранее стало известно, что ЕСПЧ направил требование российской стороне о немедленном освобождении Навального на основании 39-го правила регламента суда. Как утверждает адвокат оппозиционера Ольга Михайлова, Москва в соответствии со всеми международными договорами обязана освободить политика.

Как отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 24», МИД также рассматривает требование ЕСПЧ как «элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны».

«Это все звенья одной цепи», — добавила дипломат.

