Лавров обвинил ЕС в разрыве отношений с Россией

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз сам выступил инициатором разрыва отношений с Россией, причём процесс этот идёт уже давно. Такой комментарий глава МИД РФ дал после переговоров с главой внешнеполитического ведомства Финляндии Пеккой Хаависто. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

По оценке Лаврова, негативная тенденция получила развитие в 2014 году после того, как на Украине произошёл государственный переворот.

Министр иностранных дел напомнил, что в тот момент именно Брюссель не сумел выполнить договоренности, которые были достигнуты буквального накануне в ходе переговоров тогдашнего президента Украины Виктора Янковича с оппозицией при посредничестве ЕС. Под теми соглашениями подписались Германия, Франция и Польша.

Как подчеркнул глава МИД РФ, украинская оппозиция «наплевала» на эти подписи и на мнение Евросоюза в целом, передает Газета.ру.

Ранее Сергей Лавров заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых антироссийских санкций. Сразу после этого заявления министра рубль прервал рост и вернулся к падению на Московской бирже.

