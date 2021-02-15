Лавров обвинил ЕС в разрыве отношений с Россией
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз сам выступил инициатором разрыва отношений с Россией, причём процесс этот идёт уже давно. Такой комментарий глава МИД РФ дал после переговоров с главой внешнеполитического ведомства Финляндии Пеккой Хаависто. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
По оценке Лаврова, негативная тенденция получила развитие в 2014 году после того, как на Украине произошёл государственный переворот.
Министр иностранных дел напомнил, что в тот момент именно Брюссель не сумел выполнить договоренности, которые были достигнуты буквального накануне в ходе переговоров тогдашнего президента Украины Виктора Янковича с оппозицией при посредничестве ЕС. Под теми соглашениями подписались Германия, Франция и Польша.
Как подчеркнул глава МИД РФ, украинская оппозиция «наплевала» на эти подписи и на мнение Евросоюза в целом, передает Газета.ру.
Ранее Сергей Лавров заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых антироссийских санкций. Сразу после этого заявления министра рубль прервал рост и вернулся к падению на Московской бирже.
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