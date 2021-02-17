В Совфеде не поверили в санкции Европы из-за отказа отпустить Навального

«Относительно этого решения уже был официальный комментарий Минюста, что выполнять его мы не будем. Не будем освобождать господина Навального, приговор которому вынес суд. Согласно поправкам к Конституции у нас абсолютный приоритет российского законодательства перед решениями международных инстанций. Поэтому наш Минюст занял абсолютно правильную позицию», - сказал Долгов.

Ранее Минюст РФ заявил, что Россия не сможет освободить осужденного по делу «Ив Роше» Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, «определенным переходом за красную линию».

По мнению Долгова, отказ от выполнения требования ЕСПЧ не приведет к новым санкциям Евросоюза.

«ЕСПЧ - это не орган Евросоюза. Это орган Совета Европы. А Совет Европы никаких решений обязательного характера не принимает. Поэтому по линии Совета Европы опрокинуть решение российского суда не получится. Что касается Евросоюза, будут ли загонять отношения с Россией в абсолютный тупик или решат в пользу сохранения контактов – посмотрим», - пояснил сенатор.

Глава ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков в эфире НСН со своей стороны предположил, что Россия всё же удовлетворит требование ЕСПЧ.

«Почему вы решили, что Россия не подчинится? Я не разделяю эту позицию», - сказал Чиков.

Согласно статье 15 Конституции России нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Исполнять решения ЕСПЧ Россия обязалась при вступлении в Совет Европы.

