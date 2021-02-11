«Вторая Тихановская». Юлия Навальная вернулась в Германию
В Совфеде заявили, что Запад может назначить жену осужденного оппозиционера новым лидером протестов, а эксперты НСН оценили сотрудничество ЕС с российской оппозицией.
Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия прибыла в Германию в среду вечером. Визит носит частный характер, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги. По информации издания, Навальная приземлилась во Франкфурте. Несколько пассажиров уточнили, что Навальную увезли к другому выходу в аэропорту. Другие детали неизвестны.
Юлия Навальная вернулась в Москву вместе с супругом 17 января. После прилета оппозиционера задержали из-за нарушений условий испытательного срока по делу «Ив Роше». На минувшей неделе суд назначил ему реальный срок и приговорил к двум годам и восьми месяцам заключения.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключил, что в случае невостребованности самого Навального западные оппоненты постараются сделать его жену «второй Тихановской».
Ранее супруг Светланы Тихановской Сергей собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но оказался за решеткой. Однако зарегистрировать инициативную группу смогла его жена, которая впоследствии и участвовала в президентских выборах.
Политологи утверждают, что вариант, по которому Юлия Навальная может попробовать повторить так называемую схему Тихановской вполне вероятный. Навальная вполне может стать чем-то вроде доверенного лица мужа-оппозиционера, который находится в заключении.
Тем временем соратника оппозиционера Алексея Навального, главу сети его региональных штабов Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск. Это означает, что его будут разыскивать на территории стран СНГ. Ранее Следственный комитет объявил Волкова в федеральный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста.
МВД Литвы отказалось выполнять запрос России по выдаче Волкова. Глава ведомства Агне Билотайте отметила, что розыск Волкова в Литве считают политически мотивированным, что является «неправильной практикой». Ордер на арест Волкова был направлен в европейские страны через Интерпол.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, будут ли Волкова разыскивать в Европе, если его объявят в международный розыск.
«Смотрите на Тихановскую. В Белоруссии она в розыске. Если вернется, она сядет туда же, где сидит Навальный. Но на Западе, в Прибалтике она считается чуть ли не королевой Белоруссии, избранным президентом. Кто ее будет арестовывать? Наоборот, она выступает в Европейском парламенте. То же самое на Западе происходит с Волковым и людьми Навального. Они будут вести политическую агитацию, становятся диссидентами, представителями признанной оппозиции со стороны Европы, которая хочет этих людей увидеть у власти. Никакие просьбы России арестовать, выдать не будут на Западе исполнены. Конфронтация таким образом только будет усиливаться, потому что Россия это не будет признавать. Чем больше будет конфликт между Россией и Западом, тем больше будет системных противоречий, идеологического противостояния», - посетовал Рар.
По его мнению, Волков может стать так же узнаваем в Европе, как и Навальный.
«Пока нет. Но может быть. Ему дали выступить в парламенте. Это придаст ему совсем другой статус. Он будет выступать по телевидению, он дает интервью налево и направо. Те силы на Западе, которые поддерживают либеральные ценности в России, которые поддерживают Навального, знают, что они не могут и не хотят сотрудничать с либеральными силами в самой России. Такими как Явлинский или тот же Гудков. Тут идут на радикальные шаги и признают главным оппозиционным лидером Навального, что он единственный противовес, единственная альтернатива Путину», - отметил политолог.
Ранее Волков анонсировал новую акцию протеста сторонников Алексея Навального 14 февраля. Он призвал всех несогласных с политикой властей выйти во двор и посветить фонариком.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виновные в нарушении закона при проведении очередных акций будут наказаны. «В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», - сказал представитель Кремля.
Адвокат Людмила Айвар в эфире НСН рассказала, на каком основании правоохранительные органы будут задерживать участников этой акции.
«Это заранее спланированная массовая акция, которая пройдет во дворе. Двор – это общественное место. Раз есть призывы к проведению несанкционированной массовой акции в общественном месте, то, с точки зрения юриспруденции, это уже доказательство того, что люди вышли во двор с фонариками не просто так», - пояснила НСН юрист.
Айвар добавила, что так как Волков выступил организатором несанкционированной массовой акции, то вышедшие на его призыв люди с фонариками будут знать, в чем они участвуют. По мнению юриста, власти будут это именно так и трактовать.
При этом прикрыться празднованием дня святого Валентина протестующие не смогут, добавила адвокат.
«Если бы этот флешмоб не был анонсирован как выход в поддержку Навального вечером с фонариком во двор, то можно было бы апеллировать к этому празднику, но здесь форма проведения протестной акции была заявлена заранее, и правоохранители смогут интерпретировать появление этих людей именно как выход на политическую акцию. Ведь, традиций встречи Дня влюбленных именно в такой форме нет», - заключила Айвар.
Ранее телеведущая Ксения Собчак, узнав от НСН о флешмобе с фонариками, на вопрос, намерена ли сама принять в нем участие, ответила, что живет за городом в небольшом таунхаусе и сомневается, что это поможет протесту. Журналистка считает, что новый формат митинга был придуман для того, чтобы удержать и не «слить» протестные настроения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Пять рабочих в Подмосковье погибли от отравления угарным газом
- Наталья Сергунина рассказала о поддержке резидентов московских технопарков
- В КГБ Белоруссии рассказали, могут ли возобновиться протесты в республике
- Торговые сети столкнулись с дефицитом бананов
- В США вновь призвали Турцию отказаться от российских комплексов С-400
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru