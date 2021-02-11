«Вторая Тихановская». Юлия Навальная вернулась в Германию

Тем временем соратника оппозиционера Алексея Навального, главу сети его региональных штабов Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск. Это означает, что его будут разыскивать на территории стран СНГ. Ранее Следственный комитет объявил Волкова в федеральный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста.

МВД Литвы отказалось выполнять запрос России по выдаче Волкова. Глава ведомства Агне Билотайте отметила, что розыск Волкова в Литве считают политически мотивированным, что является «неправильной практикой». Ордер на арест Волкова был направлен в европейские страны через Интерпол.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, будут ли Волкова разыскивать в Европе, если его объявят в международный розыск.

«Смотрите на Тихановскую. В Белоруссии она в розыске. Если вернется, она сядет туда же, где сидит Навальный. Но на Западе, в Прибалтике она считается чуть ли не королевой Белоруссии, избранным президентом. Кто ее будет арестовывать? Наоборот, она выступает в Европейском парламенте. То же самое на Западе происходит с Волковым и людьми Навального. Они будут вести политическую агитацию, становятся диссидентами, представителями признанной оппозиции со стороны Европы, которая хочет этих людей увидеть у власти. Никакие просьбы России арестовать, выдать не будут на Западе исполнены. Конфронтация таким образом только будет усиливаться, потому что Россия это не будет признавать. Чем больше будет конфликт между Россией и Западом, тем больше будет системных противоречий, идеологического противостояния», - посетовал Рар.

По его мнению, Волков может стать так же узнаваем в Европе, как и Навальный.

«Пока нет. Но может быть. Ему дали выступить в парламенте. Это придаст ему совсем другой статус. Он будет выступать по телевидению, он дает интервью налево и направо. Те силы на Западе, которые поддерживают либеральные ценности в России, которые поддерживают Навального, знают, что они не могут и не хотят сотрудничать с либеральными силами в самой России. Такими как Явлинский или тот же Гудков. Тут идут на радикальные шаги и признают главным оппозиционным лидером Навального, что он единственный противовес, единственная альтернатива Путину», - отметил политолог.

Ранее Волков анонсировал новую акцию протеста сторонников Алексея Навального 14 февраля. Он призвал всех несогласных с политикой властей выйти во двор и посветить фонариком.