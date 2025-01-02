Штрафы, ОСАГО и «Госуслуги»: Что сулит автомобилистам 2025 год

С 2025 года штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России вырастут в среднем в 1,5 раза, а скидка за «быструю» оплату сократится с 50% до 25%. Эксперты считают, что повышение штрафов никак не скажется на безопасности на дорогах.

ШТРАФЫ РАСТУТ

Классификация нарушений в КоАП остается прежней, вырастут лишь размеры наказаний. Речь идет о штрафах за действия, на которые приходится 75% всех нарушений.

Так, штраф за превышение скорости вырастет с минимальных 500 рублей до 750 рублей. За непристегнутый ремень безопасности придется выложить 1,5 тысячи рублей вместо одной тысячи рублей. Штрафы за несоблюдение требований разметки и дорожных знаков вырастут с 500 рублей до 750 рублей.

Опрошенные НСН автоэксперты не поддержали повышение штрафов за нарушение ПДД. Так, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что увеличение санкций в отношении автомобилистов связано лишь с попыткой решить проблемы с пополнением бюджета.

«Я считаю, что ни за какие правонарушения на дорогах не надо увеличивать штрафы. Вполне достаточно тех, которые есть на сегодняшний день, они достаточно приличные. За серьезные нарушения штрафы у нас в размере 5000 рублей, это очень ощутимо для любого человека. То, что хотят принять в Госдуме, никакого отношения к дорожному движению не имеет. Это сугубо фискальная мера, которые связаны с проблемой бюджета, его наполняемостью. Эту проблему хотят решать за счет автомобилистов. Нет никакой статистики, которая подтверждала бы, что несмотря на имеющиеся штрафы, уровень повторных нарушений высокий. В оправдание этого закона называют в основном инфляцию. На мой взгляд, это принципиально неправильно, потому что, когда речь идет о правонарушениях, критерием для того, чтобы усилить наказание за него, должно быть повышенная опасность и распространенность. Ничего подобного сейчас не зафиксировано. Уровень безопасности на дорогах останется прежним, просто соберут в казну больше денег», - сказал собеседник НСН.