Штрафы, ОСАГО и «Госуслуги»: Что сулит автомобилистам 2025 год
С 2025 года жизнь российских автомобилистов несколько осложнится из-за повышения штрафов за нарушения ПДД, а также растущих акцизов на топливо и транспортного налога. На что стоит обратить внимание автовладельцам – в материале НСН.
С 2025 года штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России вырастут в среднем в 1,5 раза, а скидка за «быструю» оплату сократится с 50% до 25%. Эксперты считают, что повышение штрафов никак не скажется на безопасности на дорогах.
ШТРАФЫ РАСТУТ
Классификация нарушений в КоАП остается прежней, вырастут лишь размеры наказаний. Речь идет о штрафах за действия, на которые приходится 75% всех нарушений.
Так, штраф за превышение скорости вырастет с минимальных 500 рублей до 750 рублей. За непристегнутый ремень безопасности придется выложить 1,5 тысячи рублей вместо одной тысячи рублей. Штрафы за несоблюдение требований разметки и дорожных знаков вырастут с 500 рублей до 750 рублей.
Опрошенные НСН автоэксперты не поддержали повышение штрафов за нарушение ПДД. Так, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что увеличение санкций в отношении автомобилистов связано лишь с попыткой решить проблемы с пополнением бюджета.
«Я считаю, что ни за какие правонарушения на дорогах не надо увеличивать штрафы. Вполне достаточно тех, которые есть на сегодняшний день, они достаточно приличные. За серьезные нарушения штрафы у нас в размере 5000 рублей, это очень ощутимо для любого человека. То, что хотят принять в Госдуме, никакого отношения к дорожному движению не имеет. Это сугубо фискальная мера, которые связаны с проблемой бюджета, его наполняемостью. Эту проблему хотят решать за счет автомобилистов. Нет никакой статистики, которая подтверждала бы, что несмотря на имеющиеся штрафы, уровень повторных нарушений высокий. В оправдание этого закона называют в основном инфляцию. На мой взгляд, это принципиально неправильно, потому что, когда речь идет о правонарушениях, критерием для того, чтобы усилить наказание за него, должно быть повышенная опасность и распространенность. Ничего подобного сейчас не зафиксировано. Уровень безопасности на дорогах останется прежним, просто соберут в казну больше денег», - сказал собеседник НСН.
С Похмелкиным согласился основатель и руководитель компании «АвтоЛикбез», автоюрист Дмитрий Славнов.
«Автовладелец не смотрит в кошелек перед тем, как нарушить ПДД. Он не думает: «Ага, у меня есть пять тысяч, я сегодня могу нарушить настолько-то». Нет, штрафы всегда спонтанны, они происходят на бессознательном уровне. Автовладельцы нарушают правила непреднамеренно. В связи с этим увеличение штрафов не приведет к росту уровня безопасности дорожного движения», - отметил Славнов.
Кроме того, штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вырастет с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявлял в эфире НСН, что и наркотики, и алкоголь негативно влияют на способность управлять транспортным средством, в этом вопросе нельзя ограничиваться уже введенной уголовной ответственностью, нужно бороться с коррупцией.
«Мы не разделяем меру ответственности в законодательстве, потому что как наркотики, так и алкоголь негативно влияют на способность управлять транспортным средством. Нельзя водить пьяным, нельзя водить под наркотиками. В этом вопросе нельзя ограничиваться уголовной ответственностью, которая уже введена. У нас не работает механизм принуждения. Штрафы повышали много раз, ввели уголовную ответственность, а люди как пили, так и пьют, цифры плюс-минус те же. Корень нашего алкоголизма за рулем – это, к глубокому сожалению, возможность уйти от ответственности на дороге: все знают, сколько стоит уйти от этой ответственности, все знают примерный размер взяток. Коррупция в этой сфере не изжита до сих пор. Господину Милонову лучше бы здесь проводить изыскание, а не в сфере ранжирования наркотиков по степени их тяжести», - отметил Шапарин.
Примечательно, что законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (О внесении изменений в статьи 12.3 и 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)» поступил в Госдуму 1 декабря 2024 года. И тогда речь шла только об ужесточении штрафа за езду без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Однако ко второму чтению в текст законопроекта добавили еще несколько изменений к разным частям «автомобильной» статьи КоАП.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОСАГО
Штрафы за отсутствие страховки с нынешних 800 рублей увеличатся до пяти тысяч рублей (в шесть раз). Примечательно, что санкции ужесточат впервые за всю историю существования ОСАГО в стране — с 2002 года.
Дорожные камеры начнут фиксировать водителей без полиса ОСАГО с 1 марта 2025 года. Нарушителям будут приходить предупреждения через «Госуслуги».
К слову, руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль рассказывал НСН, что увеличение штрафов для автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО не даст никакого эффекта и запоздало на десять лет.
«Я могу расстроить всех товарищей, которые ратуют за повышение штрафов. Абсолютно никакого эффекта это не принесет. Эффект может быть разовый, незначительный, только для тех, кто случайно попался в камеру видеофиксации. Люди, которые занимаются шельмованием, уже давно эту схему отработали. Мошенники готовы к увеличению штрафов за полис ОСАГО. Хоть 7 тысяч, хоть 70 тысяч, хоть 700 тысяч, - в любом случае механизмы мошенниками уже отработаны. Будут использоваться боты, поддельные аккаунты, ксерокопии и так далее, все уже давно придумано, эффект никакой. Это нововведение опоздало лет на 10, если не больше. Тогда оно было бы актуально, сейчас уже нет. Стоимость ОСАГО не дает водителю ничего при ДТП. Это невыгодно. В любом случае водитель вынужден тратить свои финансовые средства. Что нужно сделать? Это очень просто. Штраф, пускай будет семь тысяч, но стоимость полиса ОСАГО нужно уменьшить, как минимум, в два раза. Он должен стоить 2,5 тысячи рублей максимум в любом регионе России», - сказал Крохмаль.
«АВТОГРАЖДАНКА» ДЛЯ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
Действие российского полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии. Соответствующий законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года. Новые правила будут действовать в отношении водителей обеих стран.
При желании автовладельцы смогут расширить действие своих страховок на территорию Союзного государства. Но право на заключение подобных договоров есть только у представителей страховых компаний, имеющих точки постоянного присутствия в России или Белоруссии. Разумеется, сам автомобиль должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства. Стоит отметить, что в Белоруссии цены на ОСАГО ниже, чем в России, а выплаты при этом — выше.
РЕГИСТРАЦИЯ АВТО В ГАИ
С 1 марта 2025 года регистрировать машины в ГАИ будут по обновленным правилам. Так, согласно проекту изменений в регламенте, можно будет поставить машину на учет в ГАИ без предъявления полиса ОСАГО, а снять машину с учета в ГАИ получится в день продажи в случае, если стороны оформили договор через «Госуслуги» или с помощью нотариуса. Раньше для этого нужно было подождать 10 дней с момента продажи автомобиля.
ТЕХОСМОТР ПОДОРОЖАЕТ
Стоимость техосмотра (ТО) для владельцев легковых машин с нового года вырастет в зависимости от региона на 7,3–7,5%. В большинстве регионов ТО легкового автомобиля подорожает на 7,4–7,5% — с 1021–1022 рублей до 1097–1098 рублей. Один из самых высоких тарифов в стране установлен в Амурской области (цена вырастет с 1,57 тысячи рублей до 1,69 тысячи рублей) и Ненецком автономном округе (с 1,5 тысячи рублей до 1,6 тысячи рублей), Краснодарском крае (с 1,45 тысячи рублей до 1,56 тысячи рублей). Почти в два раза меньше за процедуру придется отдать жителям Ивановской (981 рублей), Кемеровской областей (997 рублей) и ЛНР (980 рублей). По Санкт-Петербургу, Дагестану, Ингушетии данных о новых тарифах нет.
ДТП ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформлять ДТП через портал «Госуслуги». Уточняется, что столкновение можно будет оформить только при наличии полиса ОСАГО у каждого из участников инцидента.
Сейчас ДТП можно оформить без участия сотрудников ГАИ двумя способами: путем заполнения бумажного бланка в приложении «ДТП. Европротокол» или электронного извещения в мобильном приложении «Помощник ОСАГО».
Использование сервиса «Госуслуги», где водители имеют личные аккаунты, призвано упростить этот процесс, для чего, в частности, на портале появится отдельный раздел для оформления ДТП.
Основатель и руководитель компании «АвтоЛикбез», автоюрист Дмитрий Славнов поддержал соответствующую инициативу.
«Если мы не запустим такое, то мы и не узнаем, все ли там работает. Москва не сразу строилась! Не приходится говорить о том, что при запуске нового веяния все сразу заработает как швейцарские часы. Будут доработки, но если мы не будем развиваться, то так и останется выезд инспекторов на место ДТП, так и останутся бумажные протоколы и так далее. Мы живем в век компьютерных технологий, у каждого есть смартфон, каждый зарегистрирован на «Госуслугах», в телефонах есть фотоаппараты. Поэтому в случае ДТП граждане вышли из своей машины, надели светоотражающие жилеточки, быстро на телефон сфотографировали ДТП со всех сторон, убрали свои машины, чтобы не создавать помехи другим транспортным средствам, и стали оформлять. Разбирательство будет в сотни раз быстрее и легче. Я только за это обоими руками», - сказал эксперт в беседе с НСН.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД
В российском Минтрансе считают, что нужно более четко бороться с использованием гаджетов за рулем. Так, согласно инициативе ведомства, с 1 марта 2025 года в России может заработать измененный пункт 2.7 ПДД, согласно которому запрещено будет «пользоваться во время движения каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения, за исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения». В отличие от данной сложной формулировки, сейчас ПДД запрещает только пользоваться «телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Если поправки примут, под запрет попадет не только просмотр видеороликов и фильмов с телефонов и планшетов, установленных на передней панели, но и, к примеру, использование электронных сигарет и вейпов.
Кроме того, в 2025 году в ПДД может появиться новый знак — 5.18.1 «Место стоянки транспортных средств оперативных служб» и соответствующая разметка — 1.27. Таким образом власти хотят легализовать те самые «красные прямоугольники», которые уже давно существуют во многих дворах, но часто игнорируются водителями.
Также в Минтрансе предлагают запретить электромобилям стоять на парковке с табличкой «Зарядка электромобилей» не во время самой зарядки.
Еще одна часть поправок в ПДД будет посвящена средствам индивидуальной мобильности (СИМ). К примеру, в определении СИМ будет сказано, что это транспортное средство предназначено для движения только одного человека. Пользователям СИМ официально разрешат ездить по полосе для велосипедистов, а в жилой зоне — практически везде. Также им запретят пользоваться звуковым сигналом для принуждения пешеходов уступить им дорогу, а при опережении пешеходов их скорость не должна будет превышать 10 км/ч. Также для СИМ и велосипедов сделают парковки со специальным знаком и обяжут пользователей оставлять свои транспортные средства только там.
НОВЫЕ АПТЕЧКИ
С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила, разъясняющие как хранить и использовать аптечку в машине. Новые нормы предписывают водителям регулярно проверять комплектацию набора, утилизировать просроченные препараты. Кроме того, документ запрещает использовать нестерильные медизделия. Однако, если аптечки в машине нет или водитель нарушает правила хранения, его не оштрафуют.
Так, согласно приказу Минздрава РФ, в автомобильной аптечке должны быть: две пары нестерильных перчаток размера М, две нестерильных маски, один жгут для остановки кровотечения, три марлевых бинта (10 сантиметров на 5 метров) или эластичные бинты (10 сантиметров на 2 метра), три марлевых бинта (14 сантиметров на 7 метров) или эластичные (14 сантиметров на 2 метра), одеяло изотермическое (1,6 метра на 2,1 метра), две пачки стерильных салфеток №10 (16 сантиметров на 13 сантиметров), два устройства для искусственного дыхания или загубник и маска, лейкопластырь в рулоне (2 сантиметра на 500 сантиметров), ножницы, инструкция по первой помощи, блокнот, черный или синий маркер.
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский ранее заявлял «Радиоточке НСН», что обязательные требования к аптечкам в автомобилях приведут к коррупции.
«Не думаю, что нужно делать наличие аптечки обязательным, потому что у всех свои особенности здоровья, какие-то заболевания. Аптечку делать обязательной нецелесообразно. Есть второй вариант. Делать ее обязательной, при этом вносить ответственность за отсутствие аптечки. А президент нашей страны много лет назад сказал, что каждый документ нужно проверять на четыре вещи: законность, обоснованность, справедливость и коррупционность. Очевидно, что инспектор ГИБДД не является врачом, в таком случае при желании можно придраться и к корвалолу, и к бинту. Я думаю, что мы должны все взяткоемкие статьи не вводить просто», - объяснил он.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ И АКЦИЗЫ НА ТОПЛИВО
В 2025 году вырастет транспортный налог. Этот налог рассчитывается на региональном уровне, одобрили такие поправки пока в московском регионе. Так, изменение ставки транспортного налога коснется владельцев автомобилей с двигателями мощностью до 100 л.с. — 13 рублей/л.с. вместо 12 рублей/л.с. Автовладельцы, у которых машина оборудована двигателями на 100–150 л.с., придется платить по 28 рублей/л.с. вместо 25 рублей/л.с. Налоги на автомобили с двигателями на 150–175 л.с. вырастут с 45 рублей/л.с. до 50 рублей/л.с. А автомобилисты с машинами с двигателями на 200–225 л.с. должны будут заплатить 72 рубля/л.с. вместо 65 рублей/л.с.
Кроме того, московские власти заявили, что будут индексировать транспортный налог ежегодно, но не более, чем на 10% в год.
Акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 4,7%. Ставка акциза для бензина 5-го экологического класса составит 15 755 рублей за тонну (сейчас она составляет 15 048 рублей), а для дизельного топлива — 10 915 рублей за тонну (на сегодняшний день она равняется 10 425 рублей).
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