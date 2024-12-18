В России вырос спрос на новые автомобили с роботизированной коробкой передач

Руководитель продаж направления «Новые авто» платформы Артем Хомутинников отметил, что спрос на машины с «роботом» только за сентябрь–октябрь 2024 года вырос на 75,1%, а в общем спросе доля автомобилей с роботизированной коробкой превысила 25%.

«Большой вклад в это вносят именно китайские бренды, активно предлагающие модели с такой коробкой передач», – пояснил он.

Отмечается, что средняя цена автомобилей с «роботом» составляет порядка трёх млн рублей.

Ранее глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что стоимость ремонта роботизированной коробки передач достигает 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

