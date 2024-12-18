В России вырос спрос на новые автомобили с роботизированной коробкой передач
На российском автомобильном рынке растёт популярность транспорта, который оснащён роботизированной коробкой передач. Об этом со ссылкой на исследование «Авито Авто» сообщает «ФедералПресс».
Руководитель продаж направления «Новые авто» платформы Артем Хомутинников отметил, что спрос на машины с «роботом» только за сентябрь–октябрь 2024 года вырос на 75,1%, а в общем спросе доля автомобилей с роботизированной коробкой превысила 25%.
«Большой вклад в это вносят именно китайские бренды, активно предлагающие модели с такой коробкой передач», – пояснил он.
Отмечается, что средняя цена автомобилей с «роботом» составляет порядка трёх млн рублей.
Ранее глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что стоимость ремонта роботизированной коробки передач достигает 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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