«Невыгодно и неэффективно»: К чему приведет повышение штрафов за ОСАГО до 5 тысяч

Увеличение штрафов для автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО не даст никакого эффекта и запоздало на десять лет, заявил в интервью НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По данным «Коммерсанта», Госдума решила увеличить максимальный штраф за управление транспортными средствами без полиса ОСАГО с 800 рублей до 5 тысяч рублей. Издание отмечает, что нововведение поддержало МВД, а такое повышение произойдет впервые за 20 лет.