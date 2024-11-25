«Невыгодно и неэффективно»: К чему приведет повышение штрафов за ОСАГО до 5 тысяч
Мошенники готовы к любому увеличению штрафов, при этом в регионах водители вообще не покупают ОСАГО и живут «своей жизнью», сказал в эфире НСН Константин Крохмаль.
Увеличение штрафов для автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО не даст никакого эффекта и запоздало на десять лет, заявил в интервью НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
По данным «Коммерсанта», Госдума решила увеличить максимальный штраф за управление транспортными средствами без полиса ОСАГО с 800 рублей до 5 тысяч рублей. Издание отмечает, что нововведение поддержало МВД, а такое повышение произойдет впервые за 20 лет.
«Я могу расстроить всех товарищей, которые ратуют за повышение штрафов. Абсолютно никакого эффекта это не принесет. Эффект может быть разовый, незначительный, только для тех, кто случайно попался в камеру видеофиксации. Люди, которые занимаются шельмованием, уже давно эту схему отработали. Мошенники готовы к увеличению штрафов за полис ОСАГО. Хоть 7 тысяч, хоть 70 тысяч, хоть 700 тысяч, - в любом случае механизмы мошенниками уже отработаны. Будут использоваться боты, поддельные аккаунты, ксерокопии и так далее, все уже давно придумано, эффект никакой. Это нововведение опоздало лет на 10, если не больше. Тогда оно было бы актуально, сейчас уже нет», - сказал Крохмаль.
По его мнению, полис ОСАГО не должен стоить дороже 2,5 тысячи рублей.
«Стоимость ОСАГО не дает водителю ничего при ДТП. Это невыгодно. В любом случае водитель вынужден тратить свои финансовые средства. Что нужно сделать? Это очень просто. Штраф, пускай будет 7 тысяч, но стоимость полиса ОСАГО нужно уменьшить, как минимум, в два раза. Он должен стоить 2,5 тысячи рублей максимум в любом регионе России. Например, в Китае такой полис в пересчете на российские деньги стоит 1250 рублей. Это стоимость при которой и водители, и страховые компании находятся в нормальном состоянии», - пояснил эксперт.
Вместе с тем Крохмаль указал, что регионы России «живут своей жизнью».
«Камеры видеофиксации - в городах-миллионниках, а чуть-чуть отъехал километров 250-300 от Москвы - там уже совершенно другая жизнь. Ивановская область, Тульская… Киреевск, например, Ефремов, Фурманов – есть города, где просто свои правила жизни. В России очень много поселков и сел, в которых водители вообще не покупают полис ОСАГО, не пользуются Госуслугами и так далее», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что МВД России разработало проект приказа, в соответствии с которым при регистрации транспортных средств (ТС) не будет необходимости в предоставлении страхового полиса ОСАГО, отмечает «Радиоточка НСН».
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