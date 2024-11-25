«Невыгодно и неэффективно»: К чему приведет повышение штрафов за ОСАГО до 5 тысяч

Мошенники готовы к любому увеличению штрафов, при этом в регионах водители вообще не покупают ОСАГО и живут «своей жизнью», сказал в эфире НСН Константин Крохмаль.

Увеличение штрафов для автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО не даст никакого эффекта и запоздало на десять лет, заявил в интервью НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По данным «Коммерсанта», Госдума решила увеличить максимальный штраф за управление транспортными средствами без полиса ОСАГО с 800 рублей до 5 тысяч рублей. Издание отмечает, что нововведение поддержало МВД, а такое повышение произойдет впервые за 20 лет.

СМИ: Штраф за езду без ОСАГО может вырасти в шесть раз
«Я могу расстроить всех товарищей, которые ратуют за повышение штрафов. Абсолютно никакого эффекта это не принесет. Эффект может быть разовый, незначительный, только для тех, кто случайно попался в камеру видеофиксации. Люди, которые занимаются шельмованием, уже давно эту схему отработали. Мошенники готовы к увеличению штрафов за полис ОСАГО. Хоть 7 тысяч, хоть 70 тысяч, хоть 700 тысяч, - в любом случае механизмы мошенниками уже отработаны. Будут использоваться боты, поддельные аккаунты, ксерокопии и так далее, все уже давно придумано, эффект никакой. Это нововведение опоздало лет на 10, если не больше. Тогда оно было бы актуально, сейчас уже нет», - сказал Крохмаль.

По его мнению, полис ОСАГО не должен стоить дороже 2,5 тысячи рублей.

«Стоимость ОСАГО не дает водителю ничего при ДТП. Это невыгодно. В любом случае водитель вынужден тратить свои финансовые средства. Что нужно сделать? Это очень просто. Штраф, пускай будет 7 тысяч, но стоимость полиса ОСАГО нужно уменьшить, как минимум, в два раза. Он должен стоить 2,5 тысячи рублей максимум в любом регионе России. Например, в Китае такой полис в пересчете на российские деньги стоит 1250 рублей. Это стоимость при которой и водители, и страховые компании находятся в нормальном состоянии», - пояснил эксперт.

Вместе с тем Крохмаль указал, что регионы России «живут своей жизнью».

«Теневые зоны и подделки»: Идею проверки ОСАГО по камерам назвали ужасной
«Камеры видеофиксации - в городах-миллионниках, а чуть-чуть отъехал километров 250-300 от Москвы - там уже совершенно другая жизнь. Ивановская область, Тульская… Киреевск, например, Ефремов, Фурманов – есть города, где просто свои правила жизни. В России очень много поселков и сел, в которых водители вообще не покупают полис ОСАГО, не пользуются Госуслугами и так далее», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что МВД России разработало проект приказа, в соответствии с которым при регистрации транспортных средств (ТС) не будет необходимости в предоставлении страхового полиса ОСАГО, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилистыШтрафыОСАГО

Горячие новости

Все новости

партнеры