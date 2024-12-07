В России в ноябре на 13% упали продажи подержанных автомобилей
В России в ноябре 2024 года на 12,6% сократились продажи автомобилей с пробегом, передает «Автостат Инфо».
Уточняется, что объемы продаж ноября сравнивались с продажами в октябре этого года. Если же сравнивать результаты ноября с октябрем 2023 года, то объем продаж подержанных автомобилей в минувшем месяце вырос на 1%.
По итогам 11 месяцев 2024 года было перепродано 5,87 миллиона автомобилей, а за аналогичный период прошлого года - 6,14 миллиона автомобилей.
Ранее стало известно, что в ноябре 2024 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) составили 129 447 штук, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru