В России в ноябре на 13% упали продажи подержанных автомобилей

Уточняется, что объемы продаж ноября сравнивались с продажами в октябре этого года. Если же сравнивать результаты ноября с октябрем 2023 года, то объем продаж подержанных автомобилей в минувшем месяце вырос на 1%.

По итогам 11 месяцев 2024 года было перепродано 5,87 миллиона автомобилей, а за аналогичный период прошлого года - 6,14 миллиона автомобилей.

Ранее стало известно, что в ноябре 2024 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) составили 129 447 штук, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

