Россиянам назвали главные ошибки при покупке китайских автомобилей

По его словам, экономия в несколько сотен тысяч рублей в будущем может обернуться большими тратами при поломке «крупного узла или электроники», а также потерями при последующей перепродаже. Поэтому лучше приобретать машину из КНР у официального импортера.

Эксперт отметил, что также лучше отказаться от покупке моделей, продающихся официально, но малыми тиражами. Это тоже чревато последующими проблемами при обслуживании и ремонте из-за отсутствия расходников и запчастей.

По мнению Петрова, ещё одной ошибкой является покупка автомобиля высокого класса, но в бюджетной комплектации. Он указал, что лучше приобрести модель классом ниже, но с более богатым оснащением.

Ранее таксист-блогер Егор Рябков заявил «Радиоточке НСН», что в настоящее время в такси все больше китайских автомобилей, которые не славятся своей надежностью, но других автомобилей за разумные деньги на российском рынке пока нет.

