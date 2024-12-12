Россиянам назвали главные ошибки при покупке китайских автомобилей
Одной из главных ошибок при покупке китайского автомобиля является сделка с «серым» дилером. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявил директор розничных продаж компании «Авилон» Илья Петров.
По его словам, экономия в несколько сотен тысяч рублей в будущем может обернуться большими тратами при поломке «крупного узла или электроники», а также потерями при последующей перепродаже. Поэтому лучше приобретать машину из КНР у официального импортера.
Эксперт отметил, что также лучше отказаться от покупке моделей, продающихся официально, но малыми тиражами. Это тоже чревато последующими проблемами при обслуживании и ремонте из-за отсутствия расходников и запчастей.
По мнению Петрова, ещё одной ошибкой является покупка автомобиля высокого класса, но в бюджетной комплектации. Он указал, что лучше приобрести модель классом ниже, но с более богатым оснащением.
Ранее таксист-блогер Егор Рябков заявил «Радиоточке НСН», что в настоящее время в такси все больше китайских автомобилей, которые не славятся своей надежностью, но других автомобилей за разумные деньги на российском рынке пока нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru