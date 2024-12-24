В «Госуслугах» появится сервис для обмена сообщениями между автомобилистами

Сервис для обмена сообщениями между автомобилистами появится в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», сообщили в Минцифры.

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С новой функцией водители смогут сообщить о том, что транспорт блокирует проезд, о ДТП, о сработавшей сигнализации и о спущенном колесе. Система найдет и отправит сообщение по номерам авто. Для отправки соответствующих уведомлений будут доступны шаблоны.

В ведомстве отметили, что сервис станет доступен уже в ближайшее время.

Ранее стало известно, что первыми регионами, в которых начнут проверять ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации, станут Москва, Свердловская и Волгоградская области, напоминает RT.

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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
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