СМИ: BMW выявила канал поставки автомобилей в Россию в обход санкций

Немецкий автомобильный концерн BMW выявил канал поставки автомобилей в Россию в обход введенных санкций, сообщает агентство DPA.

СМИ: В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW

Продажа машин была приостановлена, а сотрудники, ответственные за экспорт в РФ, уволены.

Российским клиентам с завода в обход ограничительных мер были доставлены более 100 автомобилей BMW.

Ранее стало известно, что концерн BMW тайно запатентовал свои авто в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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