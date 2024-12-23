СМИ: BMW выявила канал поставки автомобилей в Россию в обход санкций
23 декабря 202400:29
Немецкий автомобильный концерн BMW выявил канал поставки автомобилей в Россию в обход введенных санкций, сообщает агентство DPA.
Продажа машин была приостановлена, а сотрудники, ответственные за экспорт в РФ, уволены.
Российским клиентам с завода в обход ограничительных мер были доставлены более 100 автомобилей BMW.
Ранее стало известно, что концерн BMW тайно запатентовал свои авто в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: BMW выявила канал поставки автомобилей в Россию в обход санкций
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru