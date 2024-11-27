«Как пили, так и пьют!»: Уголовка за пьяную езду не очистила дороги от нарушителей

По его словам, растущие штрафы и введение уголовной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде не помогли бороться с автомобилистами, которые садятся за руль в таком состоянии.

«Мы не разделяем меру ответственности в законодательстве, потому что как наркотики, так и алкоголь негативно влияют на способность управлять транспортным средством. Нельзя водить пьяным, нельзя водить под наркотиками. В этом вопросе нельзя ограничиваться уголовной ответственностью, которая уже введена. У нас не работает механизм принуждения. Штрафы повышали много раз, ввели уголовную ответственность, а люди как пили, так и пьют, цифры плюс-минус те же. Корень нашего алкоголизма за рулем – это, к глубокому сожалению, возможность уйти от ответственности на дороге: все знают, сколько стоит уйти от этой ответственности, все знают примерный размер взяток. Коррупция в этой сфере не изжита до сих пор. Господину Милонову лучше бы здесь проводить изыскание, а не в сфере ранжирования наркотиков по степени их тяжести», - заключил Шапарин.

Ранее нарколог Александр Ковтун в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что степень изменения сознания человека от алкогольного опьянения часто выше, чем от наркотического.

