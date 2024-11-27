«Как пили, так и пьют!»: Уголовка за пьяную езду не очистила дороги от нарушителей
В Национальном автомобильном союзе призвали бороться с коррупцией, а не решать, какой из видов опьянения менее опасен для водителя.
И наркотики, и алкоголь негативно влияют на способность управлять транспортным средством, в этом вопросе нельзя ограничиваться уже введенной уголовной ответственностью, нужно бороться с коррупцией, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянам нужна тотальная проверка на наркотики. Так парламентарий прокомментировал расследование о мефедроновой эпидемии в стране. По словам депутата, нужно дифференцировать наказания за управление машиной в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, так как генез совершенно разный. Шапарин подчеркнул, что любые виды изменения сознания опасны при управлении транспортным средством.
«Сотрудники госавтоинспекции, психологи, психиатры и наркологи уверены, что заторможенные реакции в состоянии измененного сознания одинаково опасны. Именно поэтому в списке запрещенных веществ для вождения автомобиля есть не только наркотики и алкоголь, но и ряд лекарственных средств, которые затормаживают реакцию водителя», - сказал собеседник НСН.
По его словам, растущие штрафы и введение уголовной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде не помогли бороться с автомобилистами, которые садятся за руль в таком состоянии.
«Мы не разделяем меру ответственности в законодательстве, потому что как наркотики, так и алкоголь негативно влияют на способность управлять транспортным средством. Нельзя водить пьяным, нельзя водить под наркотиками. В этом вопросе нельзя ограничиваться уголовной ответственностью, которая уже введена. У нас не работает механизм принуждения. Штрафы повышали много раз, ввели уголовную ответственность, а люди как пили, так и пьют, цифры плюс-минус те же. Корень нашего алкоголизма за рулем – это, к глубокому сожалению, возможность уйти от ответственности на дороге: все знают, сколько стоит уйти от этой ответственности, все знают примерный размер взяток. Коррупция в этой сфере не изжита до сих пор. Господину Милонову лучше бы здесь проводить изыскание, а не в сфере ранжирования наркотиков по степени их тяжести», - заключил Шапарин.
Ранее нарколог Александр Ковтун в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что степень изменения сознания человека от алкогольного опьянения часто выше, чем от наркотического.
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