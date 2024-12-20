Автоэксперт допустил, что ставки кредитов по 27% отпугивают покупателей автомобилей

Выдача актокредитов в ноябре 2024 года упала на 30%, и если Центробанк в дальнейшем повысит ключевую ставку, россияне еще реже будут выбирать для себя автокредиты, заявил-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

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«Существенную роль играет психология. Ставки под 25-27% уже начали отпугивать покупателей автомобилей», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, такая ситуация существенно осложнит жизнь автодилеров. При этом многие участники рынка уже начали вводить антикризисные программы.

Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По оценке регулятора в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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