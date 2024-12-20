Автоэксперт допустил, что ставки кредитов по 27% отпугивают покупателей автомобилей

«Существенную роль играет психология. Ставки под 25-27% уже начали отпугивать покупателей автомобилей», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, такая ситуация существенно осложнит жизнь автодилеров. При этом многие участники рынка уже начали вводить антикризисные программы.

Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По оценке регулятора в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, передает «Радиоточка НСН».

