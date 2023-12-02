Шалость не удалась. Певец Шарлот встретит Новый год под арестом

Исполнитель Эдуард Шарлот в ходе допроса признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя Кировского районного суда Самары, где рассматривают дело исполнителя.

А летом Эдуард Шарлот сжег паспорт РФ и поделился этим в своих соцсетях. По его словам, он уже не считает себя гражданином России и хочет уехать в Киев. Исполнитель также неоднократно публиковал в социальных сетях ложные сообщения о своей смерти.



Отец российского певца Эдуарда Шарлота Валерий Шарлот заявил, что его сын воспитывался в интеллигентной семье, в которой отсутствовали «диссидентские настроения», сообщает NEWS.ru.