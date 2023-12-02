Шалость не удалась. Певец Шарлот встретит Новый год под арестом
Вернувшегося в Россию исполнителя Эдуарда Шарлота суд отправил под арест после видеоакции с поджогом российского паспорта, объявлений о своей смерти в соцсетях и готовности присягнуть украинскому президенту Зеленскому.
Певца Эдуарда Шарлота отправил под арест Кировский районный суд Самары. Таким образом удовлетворено ходатайство следствия об аресте исполнителя. Шарлот арестован до 24 января 2024 года. Об этом сообщают «Известия».
Исполнитель Эдуард Шарлот в ходе допроса признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя Кировского районного суда Самары, где рассматривают дело исполнителя.
А летом Эдуард Шарлот сжег паспорт РФ и поделился этим в своих соцсетях. По его словам, он уже не считает себя гражданином России и хочет уехать в Киев. Исполнитель также неоднократно публиковал в социальных сетях ложные сообщения о своей смерти.
Отец российского певца Эдуарда Шарлота Валерий Шарлот заявил, что его сын воспитывался в интеллигентной семье, в которой отсутствовали «диссидентские настроения», сообщает NEWS.ru.
По словам мужчины, он не ожидал от сына, который показательно сжег российский паспорт, такого поступка и поведения.
«Наверное, он ещё просто очень молодой, неопытный. Может, попал под чьё-то влияние, их тусовка интеллектуалами не отличается», — предположил Валерий Шарлот.
После громких акций Шалот сбежал за границу. Более пяти месяцев находился в Армении, полторы недели жил в Грузии. Обратился к поклонникам с просьбой собрать ему денег на билет в Россию и затем вернулся самолетом в Санкт-Петербург «Пулково», где его задержали и отправили на 13 суток в спецприемник за мелкое хулиганство.
На допросе певец заявил, что был задержан из-за «осечки в понимании происходящего». По словам Шарлота, он сжег российский паспорт по ошибке, передает «Радиоточка НСН».
Затем Шарлота этапировали в Самару. Следственный комитет России возбудил против артиста три уголовных дела — в оскорблении чувств верующих и в двух эпизодах, связанных с реабилитацией нацизма.
Однако, пранкер Вован рассказал о телефонном розыгрыше певца Эдуарда Шарлота. Шарлот на своих страницах в соцсетях выкладывал публикации, в которых прославлял Украину, а затем удалял их. Пранкер указал, что у исполнителя было очень много хвалебных слов в адрес Украины.
Пранкеры Вован и Лексус разыграли певца, представившись сначала «чиновником с Украины», а затем и президентом Владимиром Зеленским. Шарлот назвал себя «наверное, лучшим, что случалось в российской культуре» и «великим деятелем украинской культуры».
Вован отметил, что певец может совершать свои поступки из-за «чего-то другого» в собственной голове.
На суде в родной Самаре Шарлот заявил, что хотел бы вернуться к творчеству и готов половину гонораров жертвовать в поддержку российской специальной военной операции. По словам исполнителя, он оказался «заключенным в одну точку зрения» – оппозиции, сообщает издание «Известия.78».
«Дело в том, что оппозиция РФ очень плотно, скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей в России на протяжении последних нескольких лет. И я стал, к сожалению, заключённым, завлечённым в эту точку зрения. Но на территории Сектора Газа произошла ситуация, о которой все знают. Я наполовину еврей, наполовину араб, и кровно имею отношение к этим ситуациям. Дело в том, что западная точка зрения мне очень сильно не понравилась и показалась преступной, и, когда я увидел, что оппозиция России ретранслируют идентичную точку зрения, я понял, что очень многие вещи, а возможно, и все касательно РФ и СВО тоже в корне неверные и проплаченные, это изменило в корне моё представление о России. Я посчитал, что лучше страны для меня никогда не будет, я родился здесь не зря, и всё, что могу делать - это приносить пользу русскому народу», — заявил Шарлот.
Ранее отец певца Эдуарда Шарлота Валерий перестал общаться с сыном и даже не знал о возвращении исполнителя в Россию. Валерий Шарлот отметил, что не хочет защищать сына, но и не будет «считать его каким-то изгоем». По словам мужчины, он ждет развития ситуации. Об этом он рассказал Telegram-каналу SHOT.
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