СМИ: Следствие потребовало арестовать певца Шарлота

Заседание суда, на котором певцу изберут меру пресечения, пройдет 2 декабря.

Напомним, Шарлот был задержан в санкт-петербургской воздушной гавани «Пулково» 22 ноября. Следственный комитет России возбудил против артиста три уголовных дела — в оскорблении чувств верующих и в двух эпизодах, связанных с реабилитацией нацизма. Шарлота этапировали поездом в Самару 30 ноября.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли певца Эдуарда Шарлота, позвонив ему от имени президента Украины Владимира Зеленского. Во время разговора исполнитель заявил, что готов принести присягу Зеленскому. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

