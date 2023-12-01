СМИ: Следствие потребовало арестовать певца Шарлота

Следователи направили в Кировский районный суд города Самары ходатайство об аресте исполнителя Эдуарда Шарлота. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отец Шарлота заявил, что сын сжег российский паспорт из-за влияния «тусовки»

Заседание суда, на котором певцу изберут меру пресечения, пройдет 2 декабря.

Напомним, Шарлот был задержан в санкт-петербургской воздушной гавани «Пулково» 22 ноября. Следственный комитет России возбудил против артиста три уголовных дела — в оскорблении чувств верующих и в двух эпизодах, связанных с реабилитацией нацизма. Шарлота этапировали поездом в Самару 30 ноября.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли певца Эдуарда Шарлота, позвонив ему от имени президента Украины Владимира Зеленского. Во время разговора исполнитель заявил, что готов принести присягу Зеленскому. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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