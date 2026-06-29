Захарова: НАТО и Украина хотят создать оружие для поражения авиабаз РФ

По ее словам, речь идет о массированном поражении и долгосрочном выводе из строя объектов, в том числе в глубине территории нашей страны. Дипломат считает, что НАТО «утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в роли испытательного полигона».

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на информацию о запуске очередного тендера по разработке продвинутых систем вооружений на основе опыта боевых действий против Москвы. Проект продвигается Командованием Альянса по трансформации при участии совместного с Киевом Центра анализа, подготовки и образования.

Ранее стало известно, что Запад готовится к войне с РФ к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

