Захарова: НАТО и Украина хотят создать оружие для поражения авиабаз РФ
Североатлантический альянс и Украина намерены приступить к разработке оружия, чтобы массированно поражать аэродромы и авиабазы России, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По ее словам, речь идет о массированном поражении и долгосрочном выводе из строя объектов, в том числе в глубине территории нашей страны. Дипломат считает, что НАТО «утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в роли испытательного полигона».
Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на информацию о запуске очередного тендера по разработке продвинутых систем вооружений на основе опыта боевых действий против Москвы. Проект продвигается Командованием Альянса по трансформации при участии совместного с Киевом Центра анализа, подготовки и образования.
Ранее стало известно, что Запад готовится к войне с РФ к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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