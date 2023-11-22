Певца Шарлота арестовали за мелкое хулиганство

В сообщении говорится, что музыкант, находясь на набережной Обводного канала, 205, «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам».

Также отмечается, что Шарлот не реагировал на замечания, продолжая демонстративно нарушать «общественный порядок и спокойствие граждан».

В пресс-службе добавили, что по данному факту певец признал вину. Иных материалов на него не поступало.

Ранее Шарлот демонстративно сжёг свой российский паспорт, однако позже извинился за свой поступок и сказал, что больше так не будет, сообщает RT.

