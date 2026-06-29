«По словам Белоусова, российская армия заканчивает цифровизацию ведения боевых действий и поля боя. Подобная система “Крапива” была на Украине еще во время так называемой антитеррористической операции. Ее создали местные энтузиасты при поддержке Запада. Мы к этой системе шли много лет, по словам министра, она практически завершена. Внедряли ее достаточно жестко, самое главное ее назначение в условиях боевых действий — это слаженная работа самых разных систем ПВО: стационарных, мобильных, огневых групп. Все они должны знать, откуда движется враг, в каком количестве. Для этого было роздано достаточное количество электронных планшетов, соединенных одной закрытой сетью. По словам Белоусова, если радиолокационная станция не встроена в эту систему, она для него не существует со всеми вытекающими последствиями для непосредственных командиров. Мы шагнули на следующий технологический уровень», — сказал Стешин.

Собеседник НСН также перечислил темы, которые не обсуждались на встрече из-за того, что потеряли актуальность.

«Не обсуждались на этой встрече бронетехника, транспорт, снаряды, потому что в нынешних боевых действиях это просто потеряло актуальность», — добавил он.

В заключение Стешин назвал наиболее актуальные вопросы для Минобороны.

«Работа ПВО и возвращение нашего паритета в беспилотной авиации — основные вопросы для Минобороны. По словам Белоусова, уже поставляются в войска безэкипажные катера. Выпускать их сложнее, но их уже целая линейка, думаю, скоро мы их увидим в бою», — подытожил он.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «гипотетические ситуации», при которых Россия может применить ядерное оружие, описаны в военной доктрине страны, а также «в основах госполитики в области ядерного сдерживания».

