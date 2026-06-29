«Заканчиваем цифровизацию»: Что обсуждали военкоры на встрече с Белоусовым
Сегодня наиболее насущные задачи для Минобороны — возвращение паритета России в беспилотной авиации и работа ПВО, сказал НСН Дмитрий Стешин.
Основной темой встречи военкоров с министром обороны России Андреем Белоусовым стало долгожданное завершение многолетней цифровизации российской армии. Об этом НСН заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.
Белоусов ранее провел встречу с военкорами, обсудив в том числе вопросы, связанные с совершенствованием ПВО как в регионах России, так и в зоне спецоперации, передает пресс-служба Минобороны. По словам Стешина, основной упор глава ведомства сделал на цифровизации армии.
«По словам Белоусова, российская армия заканчивает цифровизацию ведения боевых действий и поля боя. Подобная система “Крапива” была на Украине еще во время так называемой антитеррористической операции. Ее создали местные энтузиасты при поддержке Запада. Мы к этой системе шли много лет, по словам министра, она практически завершена. Внедряли ее достаточно жестко, самое главное ее назначение в условиях боевых действий — это слаженная работа самых разных систем ПВО: стационарных, мобильных, огневых групп. Все они должны знать, откуда движется враг, в каком количестве. Для этого было роздано достаточное количество электронных планшетов, соединенных одной закрытой сетью. По словам Белоусова, если радиолокационная станция не встроена в эту систему, она для него не существует со всеми вытекающими последствиями для непосредственных командиров. Мы шагнули на следующий технологический уровень», — сказал Стешин.
Собеседник НСН также перечислил темы, которые не обсуждались на встрече из-за того, что потеряли актуальность.
«Не обсуждались на этой встрече бронетехника, транспорт, снаряды, потому что в нынешних боевых действиях это просто потеряло актуальность», — добавил он.
В заключение Стешин назвал наиболее актуальные вопросы для Минобороны.
«Работа ПВО и возвращение нашего паритета в беспилотной авиации — основные вопросы для Минобороны. По словам Белоусова, уже поставляются в войска безэкипажные катера. Выпускать их сложнее, но их уже целая линейка, думаю, скоро мы их увидим в бою», — подытожил он.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «гипотетические ситуации», при которых Россия может применить ядерное оружие, описаны в военной доктрине страны, а также «в основах госполитики в области ядерного сдерживания».
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