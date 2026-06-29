Смена режима: Водители поддержали новые правила установки ограничений скорости
Сегодня бюрократия нередко осложняет смену скоростного режима на отдельных участках дороги, рассказал НСН Сергей Канаев.
Сегодня стоило бы увеличить скоростной режим на федеральных трассах, тогда как на участках дороги рядом с социальными объектами его, напротив, следовало бы понизить, заявил в беседе с НСН руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Минтранс готовит рекомендации по установке ограничений скорости, пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство. Уточняется, что скоростной режим для каждого участка будут определять с учетом загруженности, состояния дороги и расположенных рядом объектов. В ведомстве считают, что это повысит безопасность; документ рекомендательного характера планируют утвердить в 2027 году. В дальнейшем на основе его применения могут разработать единый порядок установки скоростных ограничений.
«То, что предлагает Минтранс, так называемые умные дороги, лишено здравого смысла. Многие ограничения зачастую либо завышены, либо занижены. Естественно, в определенные погодные условия, суточные нормы можно сделать скоростной режим выше либо ниже. Вопрос в том, как это будет регулироваться, чтобы потом автовладельцам не приходили ошибочные штрафы. Мировая практика смены скоростных режимов существует. Это можно сделать. При идеальных условиях можно делать высокие скоростные режимы, если рядом нет определенных объектов, повышенного трафика, пешеходных переходов. Но нужно сопоставить не только объективные факторы, но и ведомственные условия, чтобы в конечном итоге дорога получила оптимальное скоростное решение. С этим во многом связаны те или иные заниженные или завышенные режимы. Иногда проще оставить, как есть, чем добиться оптимизации скоростного режима», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, сегодня можно было бы повысить скоростной режим на многих федеральных трассах, а понизить его стоило бы вблизи социальных объектов.
«Практически на всех федеральных платных трассах, которые сейчас существуют, можно повысить скоростной режим по полосам. Например, оставить правую полосу в том же скоростном режиме, а движение по левой полосе можно повысить. Такая практика развита в США, она действительно дает оптимальные результаты с точки зрения безопасности и организации дорожного движения. Занизить скоростной режим скорее стоило бы там, где строят новые объекты социального, культурного назначения – парки, детские сады, школы. Возможно, не всегда успевают отреагировать, также не всегда и есть основания для изменения скоростного режима. Мне кажется, нужен заявительный характер. Важно дать возможность руководителям объектов, в том числе социальных, заявлять об изменении скоростного режима. Затем определенные службы и ведомства могли бы принимать быстрые решения. У нас все забюрократизировано, и это тоже серьезная проблема», -сказал он.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль сообщил НСН, что даже в проектной документации федеральных скоростных трасс прописано разрешение на скорость до 260 км/ч, иначе она не может считаться скоростной.
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