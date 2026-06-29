Минтранс готовит рекомендации по установке ограничений скорости, пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство. Уточняется, что скоростной режим для каждого участка будут определять с учетом загруженности, состояния дороги и расположенных рядом объектов. В ведомстве считают, что это повысит безопасность; документ рекомендательного характера планируют утвердить в 2027 году. В дальнейшем на основе его применения могут разработать единый порядок установки скоростных ограничений.

«То, что предлагает Минтранс, так называемые умные дороги, лишено здравого смысла. Многие ограничения зачастую либо завышены, либо занижены. Естественно, в определенные погодные условия, суточные нормы можно сделать скоростной режим выше либо ниже. Вопрос в том, как это будет регулироваться, чтобы потом автовладельцам не приходили ошибочные штрафы. Мировая практика смены скоростных режимов существует. Это можно сделать. При идеальных условиях можно делать высокие скоростные режимы, если рядом нет определенных объектов, повышенного трафика, пешеходных переходов. Но нужно сопоставить не только объективные факторы, но и ведомственные условия, чтобы в конечном итоге дорога получила оптимальное скоростное решение. С этим во многом связаны те или иные заниженные или завышенные режимы. Иногда проще оставить, как есть, чем добиться оптимизации скоростного режима», - объяснил он.