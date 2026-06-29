С начала 2026 года запчасти иномарок дорожают неравномерно, но по отдельным маркам и категориям рост уже достигает 15–20%, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Наиболее заметно увеличилась стоимость комплектующих для Peugeot, Porsche и Subaru. Среди факторов влияния волатильность курса рубля, удорожание логистики, рост налогов и старение автопарка. По прогнозам экспертов, к концу 2026 года запчасти могут подорожать еще на 10%. Валько подчеркнул, что в данный момент ситуация с автозапчастями в стране уже стабилизировалась.

«Ситуация стабилизировались, запчасти поставлялись. Каких-либо больших сложностей мы не наблюдали. Нет массовых случаев, чтобы машина, приходящая в ремонт, зависала на несколько месяцев из-за невозможности поставить ту или иную запчасть. Это возможно лишь с теми моделями, которые редко перемещаются по нашим дорогам. Запчасти подорожали. Повышаются издержки ведения любого бизнеса – будь это ретейл или автосервис. Все идет с учетом экономических законов. Все дорожает равномерно, какой-то волны не наблюдаем», - отметил он.

Как подчеркнул собеседник НСН, чем старше автомобиль, тем дороже обходится его техобслуживание.

«Парк стареет не первый год. За последние шесть лет мы наблюдаем, что средний возраст автопарка – от 13 до 18 лет по разным оценкам. Чем старше автомобиль, тем больше он требует внимания, обслуживания и запчастей. Новым автомобилям необходимо лишь ТО. Запчасти для ТО находятся на центральных складах представительств иностранных брендов, которые завозили в страну дилеры. После гарантийного срока количество ремонтов увеличивается, они становятся более разнообразным. Соответственно, необходимо больше запчастей и трудозатрат. Автомобиль становится дороже в эксплуатации год от года», - объяснил Валько.