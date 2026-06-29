Автосервисы предрекли рост доли ремонтов «в гараже»
В России не наблюдается дефицита оригинальных запчастей для иномарок, однако они продолжают расти в цене, сказал НСН Юрий Валько.
Средний возраст автопарка в России по разным подсчетам составляет от 13 до 18 лет, а чем старше автомобиль, тем дороже обходится его ремонт, заявил в беседе с НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
С начала 2026 года запчасти иномарок дорожают неравномерно, но по отдельным маркам и категориям рост уже достигает 15–20%, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Наиболее заметно увеличилась стоимость комплектующих для Peugeot, Porsche и Subaru. Среди факторов влияния волатильность курса рубля, удорожание логистики, рост налогов и старение автопарка. По прогнозам экспертов, к концу 2026 года запчасти могут подорожать еще на 10%. Валько подчеркнул, что в данный момент ситуация с автозапчастями в стране уже стабилизировалась.
«Ситуация стабилизировались, запчасти поставлялись. Каких-либо больших сложностей мы не наблюдали. Нет массовых случаев, чтобы машина, приходящая в ремонт, зависала на несколько месяцев из-за невозможности поставить ту или иную запчасть. Это возможно лишь с теми моделями, которые редко перемещаются по нашим дорогам. Запчасти подорожали. Повышаются издержки ведения любого бизнеса – будь это ретейл или автосервис. Все идет с учетом экономических законов. Все дорожает равномерно, какой-то волны не наблюдаем», - отметил он.
Как подчеркнул собеседник НСН, чем старше автомобиль, тем дороже обходится его техобслуживание.
«Парк стареет не первый год. За последние шесть лет мы наблюдаем, что средний возраст автопарка – от 13 до 18 лет по разным оценкам. Чем старше автомобиль, тем больше он требует внимания, обслуживания и запчастей. Новым автомобилям необходимо лишь ТО. Запчасти для ТО находятся на центральных складах представительств иностранных брендов, которые завозили в страну дилеры. После гарантийного срока количество ремонтов увеличивается, они становятся более разнообразным. Соответственно, необходимо больше запчастей и трудозатрат. Автомобиль становится дороже в эксплуатации год от года», - объяснил Валько.
По его словам, запчасти неизбежно подорожают в течение года, при этом также может увеличиться доля ремонтов «в гараже».
«Мы все ожидаем роста цен на автозапчасти в магазинах и в автосервисах. Стоимость логистики скажется на любом товаре. Логистика будет зависеть от наличия топлива, сроков доставки и прочего. Поэтому прогнозировать, что будет к концу года, сейчас невозможно. Рост работ в гаражах продолжается с прошлого года. Нередко там можно получить ту же работу, что и в автосервисе, но за меньшие деньги. Дело в том, что сервис платит арендную плату, налоги. Думаю, рост предложения из гаражей будет продолжаться не только в этом, но и в следующем году», - сказал он.
Ранее сообщалось, что в 2026 году содержание и эксплуатация автомобилей в России подорожали на 20–40%. Основные причины роста расходов — усложнение логистики из‑за параллельного импорта, повышение налогов, ужесточение таможенных проверок, а также дефицит квалифицированных механиков, напоминает «Радиоточка НСН».
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