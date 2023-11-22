Сжегшего паспорт РФ певца Шарлота задержали в аэропорту Пулково
Певца Эдуарда Шарлота, прилетевшего в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, задержали полицейские. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Исполнитель был задержан сразу после приземления борта из Еревана. На снятых телеканалом кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут Шарлота в наручниках к выходу из аэропорта.
В июне певец, находившийся в Армении, сжег свой российский паспорт и поделился этим в соцсетях. Певец заявлял, что не считает себя гражданином РФ и хочет уехать в Киев. Позже исполнитель объявил о желании вернуться на родину и опубликовал билеты с временем прилета. Шарлоту может грозить до пяти лет заключения за сжигание паспорта РФ и антивоенные высказывания, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru