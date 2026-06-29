Новак заявил, что полный запрет экспорта дизтоплива пока не принят

В России пока не принято решение о полном запрете экспорта дизельного топлива, однако этот вопрос по-прежнему рассматривается. Об этом в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для обеспечения крупных инвестпроектов в Сибири заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщило РИА Новости.

По его словам, правительство ежедневно делает все необходимое для того, чтобы в полном объеме обеспечить топливом внутренний рынок.

Новак рассказал, что власти перестраивают логистику рынка топлива

Напомним, до 31 июля уже запрещен для всех экспорт бензина, а для непроизводителей — еще и дизельного топлива, кроме того, для перераспределения объемов топлива и сдерживания цен приняты изменения в биржевых торгах. Также максимальны увеличена объемы поставок и производства со стороны нефтяных компаний.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил, что автоперевозчики из-за дефицита топлива не рискуют брать на себя ответственность за доставку грузов на дальние расстояния, ведь если они испортятся в дороге, перевозчик будет вынужден выплачивать из своего кармана миллионные убытки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДефицитТопливоПравительство РоссииАлександр Новак

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