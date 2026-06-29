Новак заявил, что полный запрет экспорта дизтоплива пока не принят

В России пока не принято решение о полном запрете экспорта дизельного топлива, однако этот вопрос по-прежнему рассматривается. Об этом в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для обеспечения крупных инвестпроектов в Сибири заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщило РИА Новости.

По его словам, правительство ежедневно делает все необходимое для того, чтобы в полном объеме обеспечить топливом внутренний рынок.