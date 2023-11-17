Сжегший паспорт РФ певец Шарлот вызвал SHAMAN на дуэль
Певец Эдуард Шарлот, сжегший ранее свой российский паспорт, вызвал исполнителя SHAMAN на музыкальную дуэль.
По его словам, он не признает SHAMAN ни как композитора, ни как автора песен.
«Я предлагаю провести состязания по сочинению композиций, игре на музыкальном инструменте и испытать вокальный диапазон голоса», - написал Шарлот в соцсети.
Ранее Шарлот рассказал, что хочет вернуться в Россию и попросил фанатов и подписчиков собрать средства на билет.
Режиссер Никита Михалков на Санкт-Петербургском международном культурном форуме назвал SHAMANа «прекрасным певцом». По его словам, он «ничего не имеет против».
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