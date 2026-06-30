СМИ: В Монако подорвали семью украинского олигарха
В центре Монако произошел взрыв — неизвестный оставил рюкзак на улице Reverend-Pere-Louis-Folla и скрылся, сообщает Telegram-канал Mash.
На кадрах с камер видно, как мужчина кладет вещь на тротуар, а через некоторое время раздается взрыв. Пострадали три человека, повреждены пять автомобилей. Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Все трое — семья из Украины. Среди них мужчина и женщина 50–60 лет, а также подросток. Взрослые доставлены в больницу Пастера в Ницце, молодой человек — в больницу Ленваля. Взрослые находятся в критическом состоянии, состояние несовершеннолетнего оценивается как средней степени тяжести.
Украинские СМИ не исключают, что одним из пострадавших может быть бизнесмен Вадим Ермолаев — основатель корпорации «Алеф», один из крупнейших застройщиков Днепропетровска. Forbes включал его в топ-5 самых влиятельных предпринимателей города и в первую сотню украинских богачей. В 2019 году он вышел из украинского гражданства и стал гражданином Кипра, а в декабре 2023 года попал под санкции СНБО Украины.
Его сын Артур Ермолаев, который также может находиться среди пострадавших, связан с мошенническими кол-центрами. В декабре 2025 года его задержали на Кипре по запросу Интерпола — он подозревается в организации международной сети, использовавшейся для финансовых афер и хищения средств у граждан Европейского союза. После задержания Артура планировали экстрадировать в Эстонию, однако он мог скрыться.
Бизнес Вадима Ермолаева на Украине не раз оказывался в центре скандалов — его обвиняли в рейдерских захватах земли и предприятий в Днепропетровске.
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