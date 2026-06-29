По всей видимости, изменения условий семейной ипотеки перенесли на три месяца, поскольку в ходе дискуссии не удалось договориться о дифференциации платежей. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Условия программы «Семейная ипотека» не изменятся до 1 октября, сообщил Минфин России в мессенджере «Макс». Ранее предполагалось, что условия изменятся с 1 июля. Черновик новой программы предполагал снижение льготной ставки на 2 п.п. по мере рождения каждого ребёнка, а также устанавливал льготную ставку только на 15 лет – затем ипотечникам пришлось бы платить ее по ставке, привязанной к ключевой. По словам Аксакова, изменения были отложены из-за споров по поводу дифференциации платежей.