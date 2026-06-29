«Не смогли дифференцировать»: В Госдуме объяснили отсрочку реформы семейной ипотеки
Установление льготной ставки по семейной ипотеке только на 15 лет — вполне допустимое условие, подавляющее большинство кредитов закрываются раньше, сказал НСН Анатолий Аксаков.
По всей видимости, изменения условий семейной ипотеки перенесли на три месяца, поскольку в ходе дискуссии не удалось договориться о дифференциации платежей. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Условия программы «Семейная ипотека» не изменятся до 1 октября, сообщил Минфин России в мессенджере «Макс». Ранее предполагалось, что условия изменятся с 1 июля. Черновик новой программы предполагал снижение льготной ставки на 2 п.п. по мере рождения каждого ребёнка, а также устанавливал льготную ставку только на 15 лет – затем ипотечникам пришлось бы платить ее по ставке, привязанной к ключевой. По словам Аксакова, изменения были отложены из-за споров по поводу дифференциации платежей.
«Были дискуссии по поводу дифференциации платежей по ипотечным кредитам. Видимо, договориться так и не получилось. Я не участвую в этих дискуссиях, поэтому что-то однозначно мне трудно утверждать, но другого предположить нельзя. Изменить или не изменять условия — это первый спор, а если менять, то каким образом, как дифференцировать платежи по ипотечному кредиту в зависимости от количества детей. При этом сама программа задумывалась как стимулирующая деторождение. А если она предлагает для всех равные условия, то стимулирующая роль работает не в полную силу. Что касается установления льготной ставки на 15 лет, по-моему, это нормальный вариант, поскольку подавляющее большинство кредитов закрываются намного раньше», — сказал Аксаков.
Собеседник НСН также назвал единственный риск, который предстоит оценить правительству перед формированием новой льготной семейной ипотеки.
«Единственный риск — возможность бюджета субсидировать эти процентные ставки. Никаких других рисков для правительства я не вижу», — подытожил он.
Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян заявила, что если срок действия льготной ставки по семейной ипотеке ограничат до 15 лет, семьи смогут купить жилье только при наличии дополнительных накоплений.
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