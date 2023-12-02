Певец Шарлот признал вину по двум статьям обвинения
Задержанный певец Эдуард Шарлот в ходе допроса признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя Кировского районного суда Самары, рассматривают дело исполнителя.
«Признавал вину на допросе. Раскаивался», — заявил следователь.
Шарлота этапировали на допрос в Следственный комитет в Самару из Санкт-Петербурга. Следственный комитет России возбудил против артиста три уголовных дела — в оскорблении чувств верующих и в двух эпизодах, связанных с реабилитацией нацизма.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли певца Эдуарда Шарлота, позвонив ему от имени президента Украины Владимира Зеленского. Во время разговора исполнитель заявил, что готов принести присягу Зеленскому. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru