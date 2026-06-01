СМИ: Тарифы на ЖКУ могут вырасти на 22%

Стоимость может вырасти на 8-22%. Так в Санкт-Петербурге ЖКУ повысятся с 5 тыс. 983 руб. до 7 тыс.180 рублей (рост 1 тыс. 197 или +20%), в Москве — с 8 тыс. 263 руб. до 9 тыс. 916 руб. (+1 653, +20%), в Волгоградской области — с 4 тыс. 283 до 5 тыс. 140 руб. (+857, +20%). В Бурятии услуги подорожают на 1 тыс. 487 руб. (+20%) до 8 тыс. 923 руб., в Чечне – с 8 тыс. 62 руб. до 6 тыс. 718.

Больше 10 тысяч будут платить в ряде регионов. На Сахалине «коммуналка» будет обходиться в 10 тыс. 106 руб. вместо 8 тыс. 422. (+1 684, +20%), в Коми с осени станут платить 11 тыс. 774 руб. вместо 9 тыс. 812 руб. (+1 962, +20%), а на Чукотке стоимость услуг ХКХ увеличится с 10 тыс. 274 руб. до 12 тыс. 329 руб., прибавив сразу 2 тыс. 55 руб.

В текущем году индексация проходила в два этапа: 1 января плату подняли на 1,7%, а основное изменение тарифов запланировали на 1 октября. Плата за жильё складывается из стоимости содержания дома и коммунальных услуг. Предельные индексы изменения тарифов утверждает кабмин России, и по закону запрещено повышать тарифы сразу во всех регионах.

В некоторых регионах осенние тарифы действительно могут подняться до 20%, однако эти цифры были заложены в установленный потолок цен. Об этом НСН рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

