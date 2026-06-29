Цискаридзе стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот»

В номинации «Лучший дебют» был отмечен Николай Цискаридзе (на фото, под псевдонимом Максим Николаев) за роль Людовика XIV в спектакле МХТ им. А.П. Чехова «Кабала Святош». За роль Мольера в этом же спектакле в номинации «Лучшая мужская роль» был награжден Константин Хабенский, разделил с ним награду Игорь Гордин («Дядя», МТЮЗ).

Награду за лучшую женскую роль получила Ольга Остроумова (спектакль «Тупейный художник», пространство «Внутри»). В номинации «Лучшая мужская роль 2-го плана» был отмечен актер Данил Стеклов (спектакль «Идиоты», МХТ им. А.П. Чехова).

Спектакль «Дядя» (МТЮЗ) режиссера Петра Шерешевского победил в номинации «Лучший спектакль (большая форма)», а лучшим театром признали МХТ им. А.П. Чехова.

Кроме того, премия возродила благотворительный проект «Спасающий спасется» для помощи нуждающимся провинциальным артистам.

Телевизионную трансляцию церемонии можно будет увидеть в конце года.

Ранее фильм «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Исторический сериал».

