Цискаридзе стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот»
Юбилейная XXXV церемония вручения премии «Хрустальная Турандот» состоялась в подмосковном музее-заповеднике «Архангельское» 29 июня, сообщает портал «Москультура».
Ведущими церемонии стали артист Александр Бабик, представший в образе Очарованного зрителя, а также актриса Елизавета Арзамасова в образе принцессы Турандот.
Высшей награды — «За честь и достоинство» — был удостоен режиссер, президент Александрийского театра Валерий Фокин.
В номинации «Лучший дебют» был отмечен Николай Цискаридзе (на фото, под псевдонимом Максим Николаев) за роль Людовика XIV в спектакле МХТ им. А.П. Чехова «Кабала Святош». За роль Мольера в этом же спектакле в номинации «Лучшая мужская роль» был награжден Константин Хабенский, разделил с ним награду Игорь Гордин («Дядя», МТЮЗ).
Награду за лучшую женскую роль получила Ольга Остроумова (спектакль «Тупейный художник», пространство «Внутри»). В номинации «Лучшая мужская роль 2-го плана» был отмечен актер Данил Стеклов (спектакль «Идиоты», МХТ им. А.П. Чехова).
Спектакль «Дядя» (МТЮЗ) режиссера Петра Шерешевского победил в номинации «Лучший спектакль (большая форма)», а лучшим театром признали МХТ им. А.П. Чехова.
Кроме того, премия возродила благотворительный проект «Спасающий спасется» для помощи нуждающимся провинциальным артистам.
Телевизионную трансляцию церемонии можно будет увидеть в конце года.
Ранее фильм «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Исторический сериал».
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